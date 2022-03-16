近期海軍與海巡署實施「海強操演」雖屬於年度例行性操演，但今年規模大、期程長，自2月起陸續在台灣南部海域實施約兩個月，主要為首度驗證安平級600噸巡防艦平戰轉換的準則。中共解放軍3月14日派遣總計13架共機（運-8遠干機1架、殲-16機5架、殲-10機7架）及1架無人機進入上述空域，次（15）日再派遣殲-10機2架及艦載卡-28反潛直升機1架往前述空域警巡，情況特殊。

首先，貝里斯總理布里仙紐訪問團3月12日離台，當天及次日均無共機擾台活動，有別於訪團停留台灣期間，中共軍機天天擾台的行動。其次，3月14日共機突爆增為13架次，不排除與日前我海軍艦隊指揮部聯合海巡署等10多艘艦船，在台灣西南海域實施「海強操演」有關。

最後，15日共機僅派遣2架戰機，與1架艦載卡-28反潛直升機在上述空域活動。不排除俟因我軍聯演將結束，反應兵力減少之故；另派遣附近巡弋的作戰艦上反潛直升機進行水下對我反潛與偵查任務。

特別的是，原本外傳參演「海強操演」的安平艦將試射雄三、雄二反艦飛彈云云，惟遭海軍與海巡署否認。究竟是否因此吸引大批共機前往情蒐引人遐想。不過，烏俄戰爭方熾，中共解放軍在西太平洋與上述海空域一舉一動，都將引起國際注目，我國防部亦須密切注意共軍動態。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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