在這時間以內，最感厭煩的，就是偽組織派來的所謂說服人員，天天糾纏不清，仍離不了那套威脅利誘不值一笑的把戲，老是那樣說：「現在只有兩條路，一條路是參加『和運』，另一條路是上雨花台槍斃。」我也老是這樣答覆：「參加『和運』我是做不到，至於上雨花台與否，悉聽尊便。」結果，他們總是廢然而去。

後來，敵偽又想出一個互相牽制的辦法，說如果馬某不參加工作，其他的人，雖想參加，也難釋放，使得同時被捕的人，也幫同來逼我。我那時就很嚴正的對他們說：「我的態度，早在上海中央捕房時和你們說明了。人各有志，不能相強。以我個人環境說，我是一介寒士，毫無積蓄，而且子女很多，一死之後，誠然不免有許多困難，但是事到今日，根本不用去多考慮這些問題，雖考慮亦復何益？我志已決，不容稍變，還請各自珍重吧！」後來羅逆君強諸人也以此來相勸說，我也對他說明，這互相牽制的辦法，不合情理，只是一個幼稚的手段。

各人有各人的志向，誰願參加，即可釋放，不願參加的，槍斃或禁閉都可，絕無同時、同樣解決的道理。幾經說明，始克分別解決。我因態度堅決，就和陳三才君一同於8月17日改押於偽特工總部所屬之偽南京區看守所，其他諸人，不久就離開警廳，去參加偽方工作了。

偽特工總部所屬的偽南京區看守所，就是所謂「寧海路二十五號」。我和陳三才君同被移押之後，因為我堅決的態度，已為敵偽所共知，所以，雖然仍有所謂說服人員來麻煩，但比之在上海和在偽首都警察廳時候，情形已好得多，我就可以稍稍安心讀書寫字了，但是使我精神上最最難受的事，又常常的發生。

我被押的一間小房，是在偽看守所的3層樓上，多的時候，也住到5、6個人。該所最底下一層有一個房間，就是偽南京區司法科的審訊室。每遇審訊的時候，一般被難同志，受了嚴刑後慘號之聲，響徹層樓，不忍卒聽，實在使我精神上萬分痛苦。每遇一次審訊，精神上就必有一次刺激。遇到被難同志慘遭不幸的時候，也使我萬分悲憤。如陳三才、陳覺吾、陸慶顒、邵明賢、黃逸光、強一虎諸烈士之死，我都是目睹著他們由偽看守所押送出去就義，精神上的苦痛，更難以形容。真不知汪逆是何心肝，忍心害理，演這一幕幕的慘劇！這種種的情形，至今每一回憶，不禁猶有餘痛！

最無恥的，要算陳逆璧君了。29年12月9日那一天，由李逆士群等陪同她到偽看守所來視察，巡視了各室之後，大概見了被押同志之多，認為滿意，竟恬不知恥的出獎金5千元，獎賞偽南京區的職工，而一般職工，亦恬不知恥的歡躍非常。陳逆在淪陷區，攬權納賄，囤積謀利，種種醜行，不一而足，真是人人得而誅之的妖孽，也正是國家民族的不幸。

我在看守所中，常常聽到一般難友談及過去一位女難友就是葉華同志的事，她的丈夫是周尚同志，一向在教育界服務。28年夏，汪逆在滬開始活動，偽特務人員誘捕周君，她用盡方法使周君避開，自己冒著危險挺身代行；當於28年11月21日下午被禁於偽特務機關，百端脅誘，勸其通知周君參加「和運」，她均未置理，遂於同年12月30日解往南京，拘押於偽看守所中；直至29年5月6日，因為分娩關係，始行保釋。她在所中，大家稱她「大姐」，對她都是稱頌不止。

還有一位李達三同志，是京滬、滬杭甬兩路特別黨部的委員，於28年10月20日，在滬被逮，12月7日解寧，關在看守所裡一共有20個月。偽組織方面，雖是常常對他威脅利誘，始終沒有動搖他的意志，是一位矢志不屈的同志，我在一般被難同志中對他最是欽佩。他到30年10月11日才被釋放，後來不久就輾轉各地回到了陪都。

我在偽看守所中，一共被關了14個月。在這個長時期中，說到自由被剝奪，我是早已下了決心，已經視為當然，並無什麼不慣；至於飲食方面，藜藿自甘，更無什麼難受。到了後來，一般被難同志，已可常常接近，精神上的慰藉，和物質上的接濟，也可稍盡心力。「早甘淡泊堪明志，且避紛囂學悟禪」，這是我的兩句舊詩，正可以代表我在看守所時期的生活。

到了30年10月，敵偽見我久押不屈，已知我不能再為所動，長期拘留，毫無效果，很想變更辦法。那時適值我患痔疾甚劇，在偽看守所中醫治不便，於是許我暫釋出外就醫，我就於10月31日離開偽看守所。但是，仍有不得離開南京的限制，暗中還派人監視，從這天起，我又從幽囚的生活，一變而為軟禁的生活了。

我在這6、7年來，未曾流過一次淚，可是我在以前是常常會流淚的。有一次，我曾寫信告訴內人倪吉，她回信說：「因為你飽經憂患，淚泉已涸，所以無淚可流了。」但當我將離開偽看守所的時候，在所中一棵松樹下面，徘徊多時，不知何故，幾欲盡情一慟。真是：「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求？悠悠蒼天，此何人哉！」

【本系列完】