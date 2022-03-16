台中市警第二分局近日執行防詐專案勤務，針對轄區內提領熱時、熱點編排專責警力查緝，1名年輕車手，至郵局提款機前頻滑手機、東張西望，遇到巡邏員警盤問，該名男子始無奈說「受BOSS指揮」，提領款項，永興派出所警員黃國璽立即逮捕，訊問後依詐欺罪移送偵辦。

警方指出，男子當時因該帳戶郵局餘額不足，所以並未成功提領；表示「BOSS」尚未指揮下一步，所以乾等滑手機，就被員警盯上了，大喊「難逃法眼」，未完成提領任務就被逮，無奈嘆「也太衰了吧」，警方在林男身上查扣手機及提款卡等證物。

警員黃國璽打擊犯罪的傑出表示，被台中市大台中警察之友會第二辦事處主任何峰源獲知，讚賞員警主動盤查可疑、執勤認真落實，特別至分局親自頒發獎勵金，聊到黃國璽正值新婚燕爾，直說果真是「娶某前，生子後，金旺」！當場再加碼獎金恭賀黃員新婚誌喜，謝謝波麗士大人盡忠職守，守護民眾荷包。