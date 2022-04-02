烏俄戰爭打得火熱，烏俄雙方均有死傷，而且死傷慘重。這些都是人命，不管是軍人、老百姓，不管是婦女還是小孩，都是活生生的人命，烏克蘭總統居然還把戰爭死傷的場面剪輯成電影片，在推特上頒發「烏克蘭戰地奧斯卡」，還設立了包含最佳影片、最佳男配角、最佳攝影、最佳歌曲、最佳女主角、最佳製作設計，以及最佳外語片等七個獎項。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3月31日透過視訊，向比利時國會發表演說的神情。（路透）

俄羅斯軍隊軍艦遭炸毀、坦克車被民眾拖走、俄軍直升機被擊落燃燒墜落、標槍飛彈火燒獸人……活生生、血淋淋的畫面，配上烏克蘭軍人欣喜若狂，烏克蘭國防部形容這畫面是精彩演出、是「寫實版奧斯卡」、是最佳影片。

烏國總統澤倫斯基原是喜劇演員出身，卻在美國導演下演一齣戰爭片、一場大悲劇，老百姓深陷水深火熱的煉獄之中，他還還沾沾自喜推出「戰爭奧斯卡」，生命在他眼裡竟然只是一場戲，而歐美各國及附隨跟班也跟著拍案叫好，烏克蘭人民到底做了什麼孽？要受到領導人如此般的摧殘？

什麼人玩什麼鳥，什麼樣的總統把國家搞成什麼樣的國家。真正有識的演藝同業就應該頒發一座｢金酸莓獎｣給澤倫斯基。

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