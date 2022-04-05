自從台灣發動台式文革之後，一群無聊到沒事找事幹的綠營女立委們，也開始學大陸紅衛兵，要「破四舊、立四新」，到處找「反革命」材料；任何有歧視女性之嫌的文字用語，都必須革除！

他們先是要求教育部刪除「外公、外婆」的稱呼，說是這樣分內外，有歧視女性之嫌；如今又找到新的花樣了！連中文裡通用了數百年的「處女」、「處女膜」都得禁止使用。

不知過去的古文典籍裡涉及到疑似男女不平等的字眼，都要一概刪除不成？古時鑑定是否處女的「貞節牌坊」、「不事二夫」、「守宮砂」、「破處」等字眼，是否一律得從字典、古典中刪除？

如果這些名詞對女性不尊重，那麼針對男性使用的名詞如「在室男」、「童男」之類的，是否也有性別歧視之嫌，也應該一併刪除？ 尤其現在又有大批「中性」人類出現，這些名詞已經失去其適用性，是否也該全部禁止使用？

歐美國家多數已經沒有處女情結，到了18歲成年依然保持處女之身的女孩還會被同儕譏笑，但是他們社會已經使用了千年的許多字眼，雖然涉及男女有別的字眼，不是依然繼續沿用？ 他們怎麼就不會有所謂的性別歧視問題要求停用或刪除？

沒錯，過去有些專為男性設計的名稱如：Chairman（主席），已經改為Chairperson； 把man 改成 person也僅止於更適合對女性主席的尊稱而已，並不需將chairman這個字取消或作廢。

又譬如說，星象中的「處女座」英文是Virgo，就是從Virgin（處女）這個字延伸而來的。 如果民進黨立委無聊到要廢除「處女」這個有歧視女性之嫌的名詞，那麼是否也要要求聯合國廢止英文的Virgin這個字及Virgo這個千年星座名？

許多歐美國家的企業，還真喜歡用Virgin這個字，像維珍航空公司（Virgin Airlines），以及台灣企業最愛註冊登記的海外空殼公司——「維京群島 （Virgin Island）」，不都還是繼續使用？

如果心中沒有處女情結，又豈會在乎這個名詞背後是否藏有男女不平等的密碼？如果這個社會真能做到男女平等，還會在乎一些名詞是否「政治正確」？

我問我「內人」，不，我「愛人」，有何詞句可以替代「處女膜」這三個字？她提出一個十分睿智的替代名詞 ——「保護膜」或「保鮮膜」，令我讚嘆不已！

的確，與其使用拗口難懂的醫學名詞，將那玩意兒正名為「保護膜」或「保鮮膜」三個字，既中性又環保，又跟得上時代，不妨請綠營立委明令教育部即刻公佈實行之！

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