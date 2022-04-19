兩張母親幼年時期的全家福照片，鮮明刻畫出抗日烽火歲月的軌跡。

第一張相片約拍攝於1941年初的抗戰中期，開戰前原為湖南省汨羅中學教員，黃埔軍校14期畢業後時任中央陸軍獨立43炮兵團高炮連長的外祖父，身著筆挺帥氣的國軍少校軍官制服，趁作戰之隙，與外祖母和母親三姐妹們合影留念，在戰火紛飛中抓緊片刻幸福的身影。縱然中華民族獨立抗戰的戰事發展令人略微失望但尚未絕望，光明的願景猶存，並映照在外祖母嘴角邊淺淺的微笑中！

作者母親幼年時期的全家福照片，鮮明刻畫出抗日烽火歲月的軌跡。（圖／劉良昇提供）

第二張相片應攝於1943年初，大舅的到來為母親一家注入了新的源源活水，然而當時中國對外的國際生命線滇緬公路已為日軍切斷，有限的國際奧援如杯水車薪，且歷經近6年的長期艱苦抗戰，由外祖父身上的軍服材質（應為當年最體面者），可感受到國家已瀕臨民窮財盡的絕境，而外祖父母相較之下略顯清瘦的臉龐訴說了時局之不濟，身心的負荷也使得他倆神情不若數年前那般輕鬆自若。不過可喜的是國民政府已加入同盟國之列，中華民族不再孤獨抗擊日寇，日軍戰線擴大卻敗像已露，抗戰勝利曙光在望。

可惜的是，相片中母親的三妹妹，稍後在廣東省北部樂昌和韶關一線，可能是遭受日軍戰機投下細菌炸彈（我尚未查閱出日軍投彈的具體時間記錄）或其他水源污染之故，在當時橫行粵北的大瘟疫中病逝。三阿姨生於亂世，2、3年後也終於亂世，在烽火硝煙間她不見於任何政府官方的戶籍資料記錄中，好似她不曾來到人世間一般。戰爭期間，人如螻蟻命如草芥，可見一斑！

兩張全家福照片的對比，在苦難中國的縮影──母親的家庭中，無聲地道盡了多少辛酸。

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】