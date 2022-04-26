中央疫情指揮中心宣布26日開始實施3+4新居隔政策，27日約有6.7萬人解除隔離，宛如防疫大赦令。我們面對的是相同的病毒（Omicron BA.2），為何今天政策大轉彎，早知如此，春節期間何必大費周章，造成上萬人隔離無法過年，這3個月，政府到底做了些什麼超前部署？現在政策修改，我們的快篩試劑真的夠嗎！？

全球至今已經有1.5億人感染Omicron，早已有足夠的真實數據讓政府參考調整策略了。目前台灣的主要病毒為BA.2，其傳染性是BA.1的1.5倍，是Delta變異株的4.2倍，它為嗜鼻性，也就是比較類似流感，為上呼吸道病毒，而非過去的嗜肺性，但指揮中心還停留在Covid -19 或Delta的概念，低估了Omicron的傳染力，以為透過疫調隔離可以封鎖病毒。

歐美、日、韓的經驗早就告訴我們，隔離政策只能短暫有效。躲得過一時，躲不過一世，就面對現實吧！防疫政策必須對人民說清楚邏輯，先前的隔離防疫政策其實只是給人民疫苗補票機會，長者施打率才是重點。民眾也需要給胡蘿蔔（經濟誘因）加棍子（防疫鬆綁的壓力）。香港的資料顯示，60歲以下死亡率極低。如果疫苗有限，盡可能把疫苗保留給60歲以上長者及慢性病患者施打第3劑。政府需要「當責」（accountability ），及早教育民眾做一個負責任的公民。

面對毒氣最好的方法，是準備好防毒面罩，逆風迎向快速通過。我們沒有學習新加坡政府有承擔的政策，明知山有虎，偏向虎山行，只要準備就緒，就接受現實，領導人民走出風暴。

指揮中心政策思考的深度只是周、月，才會有動態調整，模糊政策其實就是不負責的政策，動態機動調整只是內宣的文字。政府應教導民眾要接受「被感染」的事實，全民感染率約10～20%，但不需要過度擔心，最大的可能是輕症，約99.6%。每日確診人數不是重點，總感染人數沒有達到一定數目，高峰期是不會過去的。

曲線下面積（area under curve ）是固定的，重點是上升斜率維持在醫療負載之下。以每天1萬例確診也不過40床，目前4000床專責病房應該是足夠的，政府要準備好資源並整合及調度，「過去是疫苗，這次是藥物。過去是公衛，這次是醫療。」完全是另一場戰爭。

明知Omicron不可能靠隔離長期阻擋，政府就是要面對、處理。在疫苗方面，4月23日的第2劑疫苗覆蓋率來到79.71%，第3劑57.42%，可算準備好了；藥物方面需超前部署，目前尚未足夠；至於非藥物介入措施（NPI）應繼續維持，以台灣人的守法程度，戴口罩等措施都能執行到位的，如果能三管齊下，大家就應放下對新冠疫情的恐懼，接受「新常態」。

1918年世界大流感，全球18億人口中犧牲了5000萬人，最後走出新生活。2020年新冠疫情，全球79億人口至目前犧牲不到500萬人，人口成長4倍，死亡人數只有1／10 ，這是人類百年科技與醫療的重大進展，成功地與病毒對抗。透過疫苗，2022年的人類已經比2020年有更多的免疫力了，我們早已經不是當年「吳下阿蒙」。面對它、處理它，現在是「放下它」的時候了。

從春節防疫隔離14天的規畫，再到屈就現實一變再變的7+7，這次3+4的防疫大赦令政府顯然是被迫棄守，而不是有前瞻性規畫的。我們其實應該要「翻篇了（change the chapter），忘掉過去的防疫經驗，重新認識Omicron，政府應該清楚地告訴人民防疫政策的邏輯，人民才能和政府攜手，順利衝過新冠疫情的最後一關。

（作者為退休醫師）