我在台灣的三次人際衝突，分別是跟水果店老闆娘、老師和朋友。

和老闆娘的矛盾 ：老闆娘算錯錢不承認

有一次我跟室友一起去買水果，共45台幣，我付100紙鈔出去，走到門口才發現老闆娘只找了5塊硬幣，轉回去跟她說，她卻堅持道我給她的是硬幣，因為她聽到硬幣進入收銀櫃「噹」的聲音，我懶得跟她吵，憋了一口氣就走了。

後來理清來龍去脈，我確實給她100，她本來要找我55塊，但因為別的客人問她問題，她就把50塊機械地收回收銀櫃，所以遞到我手上時只剩五塊，而那50塊進收銀櫃，就是老闆娘所說的「噹」的一聲。

我氣憤地跟室友說：「我發誓我再也不去這家店了，而且你看，老闆娘總一副苦瓜臉，客人都被她嚇跑了！」

下一次，我跟室友又經過了這間店，裡面的藍莓史無前例大特價，平時菜市場100塊3盒，超市促銷100也只能買2盒，今天這兒一盒只要10塊錢（兩塊多人民幣），我一看，品相還很不錯，馬上買了三盒。

見面三分情

我故意全程不看老闆娘，結果是她主動來跟我解釋賣這麼便宜的原因，「啊只是搬運的時候撞到了，每一盒只磕破了一兩顆而已，」一直用台灣國語說：這個很好出（很好吃）啦！

還跟我們介紹藍莓可以做果醬。我想她應該不記得我是誰了，而我被她的熱情打動，一不小心地對她笑了一下。

買完之後，我就問室友：你是不是在心裡想說：「這個人那天不是還很生氣地說再也不來了嗎？」

其實我本來是想再也不來了，但我就是很喜歡吃藍莓，而且這實在太便宜了嘛！

不過...跟老闆娘說了幾句話之後發現，其實她並不是苦瓜臉，只是做這一行真的會累啊忙到來不及笑。

原來啊，有時候心裡很討厭的人，只要打個招呼，就會覺得其實對方沒那麼「十惡不赦」，冤家宜解不宜結，買完藍莓之後我覺得特別滿足、特別開心。以後經過那家店也還是會進去看看。

和老師的矛盾：老師說話「不留情面 」

這門課的上課形式是一位同學報告一本書，其餘同學聽完後，要提出問題並參與討論。

我的問題是我個人對那本書的疑問，結果這個問題被老師直接攔截，老師不讓同學回答，理由是他覺得我的問題沒有針對性，老師是這麼說的：

「這個問題跟同學剛才的報告一點關係都沒有，我不知道海珊剛剛那一節課是沒有聽，還是說聽完了也不能提出什麼問題。」

當時我心裡那個「干」字已經到嗓子眼了，差點就脫口而出。大家別看我平時這麼歲月靜好，其實本人是個暴脾氣，我當下就想說好喔，那我也懶得裝了，既然你說我沒聽課，那我乾脆不聽唄。

我開始直接「擺爛」，明目張膽拿出手機，還一直喝水——我的水壺是不銹鋼的，開關瓶蓋要很謹慎才不會發出聲響，被老師說完以後我就故意弄得乒乒乓乓的。

接下來另一位同學發言，他問道：「時間有限，我提一個簡單的問題。」結果同學提了一個很難的問題，讓台上同學解釋一個抽像概念。

這個問題也被老師攔截：「剛同學報告的時候就已經說了這個很難解釋，你現在又提這個問題，同學會很為難。」

說話會帶電的老師

我跟剛剛那位同學都因為提問題被老師打槍，一個是因為提得太簡單，一個是因為提得太難。老師覺得很有必要針對我們怎麼提問題來討論一番：

「我說話就是很直，可能會帶電，你們不要覺得我的話會電到你們。我不想當那種只會說你們很棒你們很好的老師。」

老師說，自己常有這樣的經歷：一些同事在走廊上遇到他，叫住他，跟他瘋狂吐槽現在的學生一年不如一年，程度很差，而老師心裡想的是：可是你剛剛在教室裡不是才說他們很好、他們做得很棒嗎？

「我不希望我在這裡說你們很好，但是在外面又聽到別的老師說你們不好。現在很多人說父母、老師就不能講小孩，要說正面的話，可是很多事情，父母不跟你說實話，還有誰會跟你說？」

其實我聽到這裡，眼睛已經有點發燙，因為我想到自己的媽媽，我在家喜歡跟狗狗一起睡覺，我媽就會說我的房間聞起來一股狗味。

還說我不洗頭的時候很臭，沒看到我的人就能聞到空氣中我的頭味，我媽都很擔心我住宿時會不會臭到人家。

被媽媽這樣說當然很沒有面子啦，想說老媽你講話就不能委婉一點嗎？但就因為媽媽一次又一次念叨，在外面時就真的會更注意這一方面。

何謂良師益友

聽老師這麼說完，突然就覺得自己剛剛那樣擺爛實在很不ok。下課之後，我等同學問完問題，就去老師說謝謝，謝謝老師這樣直言不諱指出我們的問題，

我也承認自己確實聽得不夠認真，沒有針對報告來提問，牛頭不對馬嘴。

這時老師反而說我很認真，我知道老師這裡就單純是鼓勵我了。

從前一位老教授告訴我：「我們決定要教一個學生的時候，是會狠狠訓練他的。」

我們應該認真地想一想，那些冒著被我們討厭的風險，也要教導、指正我們的家人、老師和朋友，究竟是為了什麼？什麼才是良師益友，相信大家心中會有答案。

和朋友的矛盾：朋友要跟我「絕交」

第三次衝突是跟宜蘭朋友若莓，去年暑假前，台灣疫情開始爆發蔓延，我自己一個人在台北也有點慘，很想回廣東，就把這個決定告訴若莓，若莓不知道怎麼回事，居然就不支持我這個決定，接著我們就吵起來了。

我只是想回個家，其他陸生也回去了啊，這麼理所當然的事情，為什麼我要被你道德拷問？她說：「好啊！叫你想清楚後果就是道德拷問，好啊！」

然後她就不回我了，還把我一直存在她那邊的錢還給我，有一種要跟我絕交的感覺，然後我就開始緊張了，一股腦跟我媽、跟我們共同認識的兩位老師都說了這件事，我說若莓要跟我絕交。

我又給她發了一串消息，但她還是不回我。因為我當時也不太會做飯，若莓根本就沒考慮到我在台北每天吃自己做的一模一樣、又難吃的飯菜有多煩。我也懶得管了，絕交就絕交！

來自遠方的蔬菜箱

結果第二天一早，我收到了從宜蘭寄過來的一大箱蔬菜，應該是前幾天就寄出了的。裡面除了新鮮的蔬果，耐放的地瓜，還有我最喜歡吃的台灣古早零食——整整兩包大豬公！

我覺得很不好意思，去找老師。老師對我說：「對啊，事情不是你想的那樣。其實你一個人在台北，她很關心你。」

其實仔細想想，若莓也只是擔心我一回去就再也回不來了，因為我有過這個經歷，2020年因為疫情，在大陸上了一年的網課，疫情下兩邊政策瞬息萬變，而且我當時研究所還沒放榜，真的很可能一走就再也回不來了。

若莓叫我不要一時衝動做決定，也是希望我不會留下什麼遺憾而已。我就去跟她和好，雖然我也是很要面子啦！但想想，臉皮可以吃嗎？又不能吃。

耍耍白癡

我就去跟若莓耍白癡，嘻嘻哈哈討拍一下：「啊若莓，你怎麼對我這麼好啊，怎麼寄了這麼多好吃的給我啊，你居然還記得我最喜歡吃大豬公哦，你怎麼對我這麼好啊*2，你真是我的好朋友，你真是我上輩子修來的福氣啊！」

雖然還是會被她念啦，她說：「你知道昨天王老師直接打電話給我問我為什麼要跟廖小花絕交！啊你媽也來找我！羅老師也找我！我壓力真的很大欸！你到底跟幾個人講說我要跟你絕交啊！」她傲嬌地說：「我沒有要跟你絕交啦！」

莫為面子，傷了人情

以前聽蔡禮旭老師講過一件事，一對姐妹吵架，兩年沒說一句話，某天，這位姊姊聽了兄弟情的故事，突然決定打電話給妹妹，電話接起來後，她說：「是我錯了，對不起。」

其實她話還沒說完，電話那頭就已經稀里嘩啦哭起來了。

還好她們只耽誤了兩年。以上說的這些人事物，其實也是想跟大家分享，邁出那一步，一點都不丟臉，不要因為面子失去很重要的關係，否則，就實在太可惜了。（廖小花/師大陸生）

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