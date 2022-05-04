國民黨近年衰敗的一大關鍵，是在兩岸關係及美台關係上喪失話語權，任憑民進黨操弄反中、仇中、抗中情緒，謾罵國民黨親中害台，甚至是中共的「在地協力者」，因而被中共的身影投射在自己身上，而中國大陸對台灣安全有威脅性，民眾的台灣主體意識越來越強，多認同反中親美路線，所以，國民黨的兩岸論述被民進黨攻擊為「親中賣台」。

國民黨要扭轉逆勢，就必須在兩岸關係和對美政策上與民進黨進行說服力較量。這兩方面原來是國民黨的強項，現在都被民進黨壓著打，所以必須奪回論述優勢。國民黨當然是台灣安全與穩定最可靠的力量。美國也不希望台海發生戰爭，只有國民黨的路線最能維持現狀，符合美國的政策目標，而民進黨企圖台海破壞現狀，比較容易引起戰爭。

正如國民黨國際部主任黃介正所說，國民黨反中比不過民進黨，親美也比不過民進黨，但國民黨的政策穩健且可以信賴，不會像民進黨，為了選舉目的而進行政治操弄，不利於台海穩定。

國民黨可向民眾宣揚，九二共識仍有其不可替代的價值，說服民眾相信，儘管中共將九二共識往一國兩制的方向拉，但九二共識有實用價值，可以擱置爭論，在共同的大帽子下協商交流，解決實際問題，所以不能丟棄。

國民黨要在2024重回執政難度確實很大，致勝之道是讓民眾相信，國民黨在兩岸關係的務實路線可以確保台海的穩定與兩岸的安全，而民進黨的激進路線可能將台灣帶向戰爭。至於美國，台灣所能寄望的是供應武器與資源協防台灣，而不是與台灣在軍事上並肩和共軍直接作戰。基於這樣的認知，國民黨愛台愛之有道，民進黨聲稱愛台反會害台。這種理念若能深入人心，就可有效抵禦民進黨的反中親美宣傳。民眾若能確信國民黨是兩岸關係的穩定器，可以發揮護欄作用，不會讓兩岸關係出現不能掌控的後果，或許可讓許多民眾轉念，把和平的希望押在國民黨身上。

儘管國民黨和民進黨兩黨都說要維持現狀，但作法與關注重點有所不同，民進黨執政下的現狀雖然還沒有開打，但十分緊張，而且正往兵凶戰危的方向走，而國民黨相形之下風險較低，保有護欄可以維持現狀，恢復兩岸官方互動，降低台海風險。

另一方面，民進黨的對美政策是要美國出兵防衛台灣，至少要馳援台灣，許多民眾信以為真。國民黨可以強調，美軍出手「協防」台灣，不是替台灣擋住或是教訓入侵者，而是供售武器，讓你自己絞肉，基於這個認知，民眾不能對美國有不切實際的期待。國民黨不會為難美國，而會在他們幫得上忙的地方尋求合作。

朱立倫組合的外交與兩岸團隊都是一時之選，如能發揮國民黨原來的強項，說服民眾，將有助於國民黨贏回民眾的信心。現階段在美中對抗加劇的格局下，台灣越來越成為美中對峙的核心問題，隨時有被推入險境的危機。只有民進黨下台，才可能緩解這個困結。2024大選是國民黨的最後機會，也可能是台海和平的最後機會，國民黨必須要以強有力的兩岸論述贏回民眾的心。

（作者為資深媒體人）