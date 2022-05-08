美國政府將台灣的旅遊警示升至第二級「不建議前往」，看在台灣人民眼中是五味雜陳。歐美國家逐漸回復正常生活，英國《金融時報》報導，新冠疫情爆發後，已開發國家的出生人口在2020年底急劇下滑，但在2021的下半年開始反彈，對比之下台灣的生育率則好似自由落體，繼續跌破下限。

疫情對嬰幼兒深具威脅

民進黨執政後，出生人數每況愈下，馬政府最後一年（2016）還有20.8萬，到了2020年是16.5萬，2021年受疫情衝擊，只剩15.4萬。若以30年當作一個世代，則未來將是2021年出生的15.4萬人口，去撫養1991年出生的32.2萬人，台灣的人口結構已然趨於崩壞。

行政院長蘇貞昌說2021年是台灣「11年來經濟成長率最旺」的一年，其實是台灣人對未來最悲觀，年輕夫妻最不敢生育的一年。今年的數字沒有好轉，第1季出生人口3萬5542人，換算成全年出生數只有14.2萬人，再創新低；考量到去年5月疫情爆發對生育率的影響，是從今年3月開始顯現，就連14.2萬這個數字，都還是「很樂觀」的估計。疫情讓2021年的出生人數減少1萬1429人，遠遠超過確診死亡人數，可見「少子化」才是疫情對台灣真正的、根本的、長期的傷害，卻是政府忽略的一塊。因為少子化是「未來的問題」，對於只關注「下一次選舉」的民進黨政府來說，不會是當務之急。

現在單日確診人數已突破4萬，但確診數越高，隔離機制越鬆。衛福部長陳時中日前表示，若確診比例達到15%，那就「到處都是染過疫的人」，社會對染疫者就不這麼敏感，「嚴重度也降低了」，這話讓人不敢苟同。Omicron雖說輕症比例高，對高齡者與嬰幼兒仍具威脅，香港學者指出兒童感染Omicron BA.2變種病毒死亡率是流感的7倍，不能用「大號流感」一語帶過。

歐美很早就開始佛系防疫，民眾經歷疫情初期的大風大浪，大多數人都有抗體，才能對現在的Omicron見怪不怪。而台灣在防疫初期的順遂，既讓執政者有了自滿心態，也對社會心理產生制約，現在要催眠民眾「每天4萬多例的確診人數不嚴重」，沒有那麼容易。

再加上當前疫情亂象，快篩、疫苗、病床、醫護等醫療資源捉襟見肘，6歲以下兒童對於新冠肺炎還是處在無疫苗、無藥物的狀態，很難想像誰會希望在這樣的氛圍中，迎接新生命的到來。

因此幾乎可以預見，台灣少子化的困境在今、明年還會繼續惡化，要改變這樣的趨勢，有賴政府從心態到作為，都真正作「準父母」們的後盾；否則「每年14萬出生人口」的情況持續下去，台灣將是一座沒有未來的島嶼，不用外力侵擾，自己就撐不下去了，還談什麼「抗中保台」？

防疫政策充滿不確定性

生育是對未來希望的投射，政府首先必須讓人民知道「疫情不會好轉」，來消除準父母們的等待心理；然後在「疫情不會好轉」的認知中，讓人民對台灣有希望，對下一代的成長環境有希望。這樣的心理看似矛盾，其實不然。

疫情不是政府讓年輕夫妻沒有安全感的藉口，現在人民對未來的不確定，更多是來自於政府政策的粗糙；像陳時中說「年輕人輕症比例高，別過度擔心（教召）」，爸爸們聽到後心裡涼了一半；自己染疫可以不擔心，回到家傳染給孩子，怎能不擔心？對因教召確診的爸爸們，國軍的應對也只是「立刻解召」，切割處理，後續的一切麻煩都要年輕夫婦自己想辦法。

而疫情海嘯下的兒童醫療資源，也實在是不足。中和2歲男童染疫死亡，桃園小姊妹染疫休克卻苦無病床，林口長庚6月大嬰兒高燒在急診室等了1個多小時最後不治，這些兒童遇到的醫療困境，讓父母、準父母們擔憂，也自然對迎接新生命怯步。

凡此種種，都是明明可以改善而政府卻輕忽的，但只要執政者決策沒有選舉考量、施政沒有私心，沒有理由不能做得更好。人在公門好修行，擁有公權力者有更多造福人群也為自己積德的機會。2022年的出生人數雖已注定，但只要政府從現在開始調整心態，還是能夠改變台灣的未來。