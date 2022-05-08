台東縣今8日新增224名確診者，185名為戶籍或居住地在台東、39名為外縣市醫院通報，其中有93例為居隔者確診、社區感染人數為92人，其中有多起為朋友群聚歡唱、聚餐導致，而2間養護機構群聚事件，皆無新增案例。

台東縣衛生局說明，縣內目前有2間養護機構群聚事件，今天皆無新增案例，第1間機構，累計確診120名（工作人員：34名、住民：86名），衛生局除第一時間提供養護機構相關照護物資200套以外，將會持續安排定期PCR複檢，其中86人已安排使用抗病毒藥物。

另一機構目前累計11人確診（員工6例；住民5例），有5人經醫師評估進行抗病毒藥物中。衛生局及社會處仍持續監控機構內群聚員工及住民交流狀況、落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

另外針對離島地區，今日有綠島增加3例、蘭嶼16例個案，皆為觀光客或民宿餐廳的小幫手群聚行為有關。

今日校園確診新增14生，累計共275生、28師。在調整或新增暫停實體上課學校部分，東海國小1班級停課至5／9、A＋文理短期補習班全班停課至5／10、成功國小1班級停課至5／10、馬蘭國小1班級停課至5／10、豐榮國小1班級停課至5／10，目前全縣計有16所國中小（含附幼、鄉鎮市利幼兒園、文理補習班及安親班） 暫停實體上課，另38所學校則為部分班級停課。

縣長饒慶鈴表示，面對疫情不斷升溫，全台本土確診案例也逐漸攀升，近期台東陸續有2間養護機構群聚事件，除原本規定禁止探視，縣府即日起全面提升防疫強度，謝謝所有照服員、居服員及養護機構工作人員用心照顧長輩、身心障礙者，但請大家共體時艱，不管在養護機構工作，或在文健站、社區關懷據點服務，務必加強清潔消毒、勤洗手、戴好口罩。