俄羅斯入侵烏克蘭有點像童話故事「北風與陽光」，北風拚命吹，想吹走行人身上的大衣，結果行人因寒冷而把大衣裹得更緊。俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭是為了阻止烏克蘭倒向北約，結果不只在烏克蘭種下血海深仇，還嚇得原本中立的芬蘭決定加入北約，瑞典也有意跟進，普丁簡直是挖坑給自己跌了。

之前北約遲遲沒接納烏克蘭，其實也是不想激怒俄羅斯，以免引發歐陸大戰。普丁之所以入侵烏克蘭，就是賭定歐美不敢和俄國開戰，烏克蘭還不是北約國，他便可以為所欲為。普丁的目的是阻止北約進一步東擴，可是他攻擊烏克蘭的粗暴作為卻反而向原本中立的芬蘭、瑞典證明，如果不是北約國，就有可能落到和烏克蘭一樣的處境。

芬蘭二戰後成為中立國，在外交和安全議題上對蘇聯讓步，以換取國家主權的獨立，這個「芬蘭化」模式向來被國際間視為以小事大的成功模式。結果普丁這麼一打，就先把「芬蘭化」給打沒了。芬蘭總統和總理12日發表聯合聲明宣布支持加入北約，政府特別委員會15日開會決定申請加入後，提案再送國會審議。經俄烏戰爭的驚嚇後，芬蘭民眾支持加入北約的比率從之前的3成暴增至8成，因此國會通過並無懸念。

芬蘭想加入，還須經北約30個成員國批准，這個程序至少要幾個月，但北約祕書長史托騰柏格已表示歡迎，承諾入會程序會「順利快速」。瑞典也有意跟進，16日國會進行辯論後，總理會召開內閣特別會議，正式決定申請加入北約。普丁的殘忍蠻橫讓歐洲國家失去了安全感，集體安全架構便成了唯一能保護大家的機制，芬蘭和瑞典都算是被普丁這個北風給吹到敵對陣營的。唯一的變數，是北約中的匈牙利總理奧班非常親普丁，可能會從中作梗。

如果芬蘭和瑞典加入北約，那普丁可就虧大了。俄國現在和5個北約國的邊界有1215公里長，如果芬蘭加入北約，芬、俄間長達1287公里的邊界會讓俄國與北約的邊界倍增，為俄國邊防帶來沉重壓力。而瑞典加入北約更會影響到俄國的海路，讓北約軍事布局進一步舖遍俄國西疆。而這，原本不正是普丁拚命想要阻擋的嗎？

世事的變化常常出人意料，戰爭到底會如何發展，口說無憑，真的要打了才知道。在3個月前，沒人想得到俄軍打得那麼爛，也沒人想得到烏克蘭人那麼拚。普丁躁進的出兵造成了各種反效果，讓他離想達成的目標越來越遠。想阻止烏克蘭倒向西方，結果歐盟執委會主席范德賴恩親自到基輔送入會申請書，烏克蘭民眾更是前所未有地仇視俄國，北約和歐盟還更加團結。普丁原想拉回烏克蘭，結果卻製造了一個有血海深仇的敵國；想阻止北約東擴，結果嚇得芬蘭和瑞典轉投北約懷抱，讓敵方陣營更加強大。之前普丁賭歐美不敢開打第三次世界大戰，現在北約要接納芬蘭、瑞典時，也賭普丁不敢開打第三次世界大戰。

烏克蘭只是將加入北約入憲，普丁就要出兵，按這個邏輯，芬蘭或瑞典若正式申請加入，是不是也應該打一打？但看看俄軍現在的狀況，能鞏固東部占領地就不錯了，真有餘力另闢戰線？普丁在自己挖的坑裡愈陷愈深，若還想和北風一樣繼續狂吹，只會製造更多的悲劇。