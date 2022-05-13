醫師姜冠宇表示，一名男子的父親因確診轉重症，住進專責病房，住院期間不斷打電話給男子，稱自己病況良好想回家。（圖／示意圖，達志影像）

5月12、13兩日公布的合計58例死亡當中，有23例是確診當日或確診之前死亡，佔所有死亡的39.7%。

確診當日或確診之前死亡，表示發現太慢（相對也就死得太快）。為什麼他們沒有能早一點被發現？不就是根本甚麼都沒準備、就把民眾推入火海的無良政府害的？

23位當中，只有一位不是高風險群；其餘22位，如果早一點診斷，或許有機會用藥。

而且，這麼高的比率，也顯示有更多黑數根本死得不明究裡，沒被發現。其實，3月份的台灣總死亡數，就已比疫情前出現超額。

我一再強調，檢驗是治療的前提。當失職的指揮官罵人民嫌試劑貴不要買的時候，這些人已經撒手人寰。一路反對篩檢的陳建仁教授與陳時中指揮官，難辭其咎。

現在，請即刻拿掉快篩陽性還必須做PCR、快篩陽才可做PCR的蠢政策。

我再講一次：

一、快篩陽性，就是陽性，不需要再做PCR。美國CDC就是這樣建議。需要用藥的，就可以開始用藥。流感用藥本來就是快篩陽性就可用藥，甚至快篩陰性，但有接觸史而出現症狀的，亦可用藥。為什麼對於新冠就要這樣掐死人民，又浪費檢驗資源？

二、「高風險者一旦有症狀」，就應盡速採檢；可以直接做PCR，也可基於方便先做快篩，但有症狀卻快篩陰性的高風險者，應加做PCR，因為快篩不夠敏感，而這些人需要及早用藥救命！

蔡政府重症清零攏是假！！！ 請政客不要再阻礙人民逃生了！（作者為健康永續教育基金會董事長）

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