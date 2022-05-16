當全球疫情正快速降溫、一一取下口罩、逐步回復正常生活的時刻，為何只有曾經拿下「防疫優等生」的台灣，就在此時淪為世界的「抗疫留級生」？ 每天確診人數已經接近7萬，如果按照人口比例，可以拿下世界第一？ 而蔡政府竟然還能大言不慚地說：「台灣防疫做的相當成功」？

假如時光能倒回，請蔡政府不妨反省一下，當年的「超前部署」究竟有哪些地方做錯了？ 未來要如何改進，才能避免重蹈覆轍？

當新冠肺炎爆發之初，台灣因為有過SARS的實戰經驗，台灣人立刻主動戴起口罩，蔡政府也成立了「國家隊」大量製造口罩，台灣本土染疫人數一直在清零，會染疫的，只有國外入境的旅客。那時候的台灣，被外國媒體稱讚為「防疫優等生」，這個功勞歸功於嚴格遵守戴口罩規定的全體國民，而不是防疫指揮官。但陳部長竟然厚顏地將這個功勞攬到自己身上，成為了抗疫英雄，神格化了自己。

兩年前，蔡政府曾經準備了千億的防疫預算。如果所謂的「超前部署」真的能夠認真執行，且未被政治立場、官商勾結、利益輸送等外部原因影響的話，如今台灣的疫情，恐怕會完全不一樣！

蔡政府所做第一件錯事，是未能即時進口足夠數量的BNT疫苗。當時要是沒有綠營政客要求繞過「大中華區代理商」而一再阻擾進口，並為了暗中保護某家特定國內生技廠商生產疫苗的話，台灣施打疫苗的普及率，恐怕在疫情爆發前，已經達到7成的集體免疫力了！

結果因為拿不到原廠疫苗，還得靠民間捐贈，繞過政客的重重阻擾，才讓台灣拿到疫苗，但是已經蹉跎了好幾個月，錯過防疫的黃金時間。而當時所設立的各種荒謬優先次序及類別，更讓抵抗力薄弱的老者，因為太晚產生抗體而往生。有些人還是靠著搶打、偷打殘劑，才勉強得到基本的保護力。

蔡政府做錯的第二件事，是企圖掩蓋及美化染疫人數而反對普篩。那時候如果就開放普篩，快篩劑的不足，就會提前顯現，而PCR測試機也會提前大量購買進口。如果當時蔡政府已經向國外預訂了數億劑的快篩劑，今天民眾也不需要大排長龍去購買快篩劑。而且還因為不得不開放讓諸多快篩劑品牌進口，因其準確率不一，造成「偽陽」的可能而不能讓染疫民眾及時就醫，讓病情加劇甚至死亡。

如今檢討起來，蔡政府官員的失德失能、私心自用，未能及早購買疫苗及快篩測試劑，才是造成今天疫情幾近失控、死亡人數不斷飆升的主因。蔡政府責無旁貸，必須承擔所有的行政疏失，並向所有國民認錯道歉！

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