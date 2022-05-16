疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨討論要放寬居隔制度改為「類0＋7」，桃園市長鄭文燦今回應，整體上他支持該制度，不過要做好4個配套措施。

「同住家人陰轉陽比例還是蠻高！」鄭文燦指出，打滿3劑疫苗的民眾應遵守4個配套措施，包括第3、第7天要進行快篩、自主防疫期間不能在外用餐、一有症狀要馬上快篩、市府須提供足夠快篩試劑。類0＋7須確實要有配套措施，並有足夠的快篩才能夠確保疫情不擴散、不造成2度傳播。

鄭文燦解釋，自主防疫期和自主健康管理期，這2個強度有點不太一樣，自主防疫期不能外出用餐，可以參考其他國家的模式，第3、第7天要做快篩，如果有症狀也要立刻快篩，以確保確診者接觸到的居隔者的防疫安全，這部分會由指揮中心審慎評估做決定。

國中會考周末登場，鄭文燦說表示，因應21、22日國中會考，今起國三學生無論學校、補習班全部停課，確保同學的防疫安全及考試權利。至於會考試場也有設置隔離試場，原則上希望學生能夠用遠距教學全力衝刺，因此決議會考前1周停課，各校都要執行。