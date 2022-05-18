再說回前「一甲子」的假新聞，《聯合報》頭版報導後，很多記者都來找我，節錄幾段如下：

●追本溯源 上海行刑片段 老外拍的（聯合報）

紀錄片製作人郭冠英（我當時還在新聞局做事，還是在「新聞局」揭發「新聞局」搞這造假影片的）表示，三立「張冠李戴」的畫面，在許多關於中國的紀錄片中都可以看到。這些畫面曾在調查局和救總拍攝的影片中引用，但卻也「張冠李戴」成是共產黨殺害人民。

●三立「槍決影片」 50年前美通訊社拍（TVBS）

郭冠英：「這個地方就是在上海的南京路跟西藏路交口，今天上海步行街的最頂端那邊。」 20幾秒的畫面，郭冠英如數家珍，他說這段影片，在國際上其實已經流傳了50年。有關中國的，幾乎都用到這段片子。」 這次三立新聞台移花接木的手法，在國內已經不是第一次。郭冠英：「威權時代調查局，做了個『血仇血債』，就把這個片子，誣賴成說是共產黨槍斃國民黨。我們說民主已30年了，其實我們跟調查局的時代，沒有什麼兩樣。」 看在紀錄片製作人的眼裡，除了嘆息，更多了可惜。

●上海變基隆 三立畫面槍決的是國軍叛將（海峽資訊網）

三立播的紀錄片，是1949年5月21日所拍，地點是上海南京路大新公司（今第一百貨公司門口），其中的張權與李錫佑是國軍將領…。

我在上海還特別去復興島一看，那裡的公園北端有座白色的日式別墅，就是蔣介石最後在滬的居所。

我去的時候已4點，關門了，我說我來拍照就走，可否進？女管理員與我一談，很高興，帶我看了每間房。那房裡有個白色的圓小廳，其結構跟陳儀解台後，在基隆要塞邊被關的「旭丘賓館」類似。我對那女士講了些湯恩伯及陳儀的事，她很受益，說下次來要約館員聽我講解。

這裡與楊樹浦電廠緊鄰。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲評論俄烏戰爭說：「俄羅斯又下一城，暫停攻擊法西斯暴力集團盤據的工廠。」1949年5月，共軍解放上海，戰鬥最後在楊樹浦發電廠停止，工廠內就是大家說來台屠殺的整編21師，當時為21軍殘部，其餘在吳淞江口上船撤往舟山。共軍沒有強攻，希望保存電廠，打電話進工廠勸降，官兵識大體，放下武器，不再頑抗，讓上海市面早日恢復平靜。

俄羅斯讓工廠內的法西斯暴徒自己考慮，這是對的，你不出來，就放你自生自滅。

日本海軍二戰時，占領拉巴爾，美軍根本不理會，直接跳過去，島上官兵就在那裡等死，回不去日本，也去不了別的地方，整個海面都為美軍控制，若圍困台灣，你覺得這些覺青可以熬多久？

我還寫了一文，叫〈一段影片，各自表述〉：

三立電視台作了《二二八走過一甲子》的宣傳片，完全昧史胡扯，但收視率卻很高，主事者正額手稱慶，論功行賞時，突然被指出其中一段影片是假的，這下前功盡棄，還惹了一頭包。

這就好像有部電影《The man would be king》，史恩‧康納利和麥克恩‧凱恩主演，講兩個英國混混跑到尼泊爾山區，騙了愚民而弄神稱王，但史王在大婚典禮上，被緊張的新娘咬了一口，見血，愚民大嘩，知其為「人」，不是神，乃把他推入深谷處死，麥也瞎眼斷足。

這段影片，就是那點血。

一段影片，各自表述，這段影片有段奇特的歷史。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】