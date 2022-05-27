美國是全世界最富裕的國家，世人可能無法想像，美國父母走進超市嬰兒奶粉區，竟發現買不到奶粉給嬰兒喝。更不可置信的是，問題歷經半年仍不能解決。去年11月缺貨率超過10%，引起市場震驚，到今年5月缺貨率居然超過43%，迫使拜登總統動用《國防生產法》，派軍機協助奶粉進口與分銷。缺貨問題超過半年不能解決，顯然市場機制與政府治理能力都出了問題。

陸4月出口驟降 台訂單銳減

不過，嬰兒奶粉缺貨畢竟只是單一問題，真正困擾美國的是物價。美國物價持續上漲超過15個月，已惡化為通膨。4月汽油價格年漲幅44%、蛋價年漲幅23%、家庭年開支估計增幅5000美元。聯準會認為打擊通膨宜早不宜遲，本月初決議升息2碼，並預告6、7月都可能有類似的升息幅度。升息、縮表造成股市崩跌、企業資產縮水，全球資金流往美國，亞洲貨幣因而重挫，包括台灣在內，全球經濟都受到不小的衝擊。

更大的震撼來自中國大陸，過去2年世界經濟受到新冠疫情重擊，唯大陸一枝獨秀。但去年下半年中國經濟動力趨緩，今年第1季經濟成長4.8%，低於預設值，但仍符合市場預期。4月出現嚴重逆轉，出口、消費、投資、房地產等指標，成長率不是個位數就是負成長。人民幣計價出口成長率，第1季仍有13.4%，4月驟降到1.9%，社會消費品零售總額比去年同期衰退超過11%，成為2020年4月以來最低點，房地產投資大跌10%，只有政府基礎建設投資勉強成長4.3%。

台灣第1季出口表現亮麗，經濟成長也高於預測值，達到3.06%。主要受惠5G、雲端等新興科技應用需求增加、產品漲價，加上新台幣升值，第1季以美元計價的成長率高達23.5%。4月受大陸出口驟降影響，外銷訂單金額比去年同期銳減5.5%，可見台灣經濟成長的根基是在大陸。

過去3年台灣經濟受惠於出口暢旺及資金回流，兩者主要都來自大陸，資金回流帶動民間投資熱絡，政府投資與消費則表現平平，部分消費受疫情衝擊還出現衰退。如今大陸出口衰退，加上美國升息造成新台幣匯率跌跌不休，4個月來慘摔逾2元，匯率波動極大，這兩個因素對出口都極為不利。而出口是台灣經濟主要動能，一旦出口成長趨緩，經濟將全面受挫。

中美安全搞對抗 經濟求合作

世界經濟雖受疫情、俄烏戰爭、中國大陸製造鏈斷鏈、美國通膨等4因素影響而顯得動盪不安，但不需要太過悲觀。依據《經濟學人》最新調查，全球餐廳訂位數高於疫前水準、美國飯店住房率持續好轉、旅行人數不斷成長，英國人社交活動已恢復正常，也熱衷於採購。更重要是企業投資意願未受影響，摩根大通銀行估算，今年前3個月全球資本支出較去年同期成長7.6%，成長率是2021年年底的兩倍。

大陸已察覺4月經濟嚴重受挫，因此持續推出穩經濟措施，包括大規模新基礎設施投資、大型財政補貼政策、放鬆房地產收縮與互聯網監管力道、支持平台經濟等。大陸國務院總理李克強罕見動員10萬人開會，宣示穩經濟的決心，人行隨後暗示將再次降準，以穩企業、穩就業創業、穩經濟增長。隨著大陸疫情趨緩，各地陸續小幅解封、復工復產，經濟動能將漸漸恢復。

更重要是政治領袖如何回應嚴峻的經濟情勢，關鍵在美、中與歐盟，尤其美、中兩國領袖，在地緣利益與經濟利益之間如何取捨。拜登總統面臨期中選舉壓力，選戰勝負將由通膨能否舒緩決定，他正考慮是否取消對中國的懲罰性關稅。

大陸二十大前首要目標是「穩」，「穩經濟」是重中之重，因而考慮接受美國證交會的審計權，以利中企在美國上市籌資。兩國在安全議題上激烈對抗，在經濟議題上卻積極尋求合作的空間。

從拜登剛結束的亞洲行與美、日、印、澳「四方安全對話」領袖高峰會共同聲明看來，各國對安全議題共識不足，轉而聚焦在基礎設施建設、氣候變化、抗擊新冠疫情、供應鏈等經濟議題上。印太地區安全情勢複雜，但有「發展是硬道理」的共識。

面對全球經濟新情勢，台灣要清楚自己安身立命之所在，依循「發展是硬道理」原則，照顧好經濟的根才實在。