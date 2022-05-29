拜登「類失言」武力護台後，國務卿布林肯「疑似補破網」地強調，美國的「一中政策」並未改變，依舊建立在《台灣關係法》、「美中三公報」和「六項保證」，不支持台獨，支持和平方式解決兩岸問題。拜布兩人一搭一唱，吹皺台海春水，太平洋及海峽兩岸，各色專家，各自解讀，是和是戰。

兩岸和戰，牽涉因素太多也太複雜，似乎很難利用某種假設或模式來推論後續的發展。儘管如此，我們還是可以假設某種情境，援引理性抉擇模式來做出一些有趣的推論。此處所謂理性抉擇，簡單說，是指決策者能夠趨吉避凶，盡可能將利益極大化，損失極小化，並以絕大多數人的最大利益為追求目標。

假設1979年美中建交後，美國國會並未制訂《台灣關係法》，或者，《台灣關係法》中並無向台灣提供防禦性武器的條款，也沒有日後所謂的對台六項保證，那麼，今天的兩岸關係究竟會是如何?

是在蔣經國的領導下，莊敬自強，與大陸形成某種程度的恐怖平衡，成為務實台獨的中華民國；還是理性務實地與對岸談判，簽署兩岸和平協議，納入港澳，進而形成特殊形態、一國多制的聯邦制政府?

可惜，對近代國際政治稍有涉獵的人也都明白，美國的霸權思維一日不去，上述兩種可能，皆屬不可能。中國已經崛起，從理性抉擇模式言，美國真是反對台獨，真心祝願和平解決兩岸問題，不難！只要美國在宣稱不支持台獨的同時，宣布停止軍售台灣，那麼，出於理性抉擇，台灣自會放棄「親美抗中」、「倚美謀獨」，轉而與北京坐下來談判，台獨自會消聲，台海自然平靜。不信?何妨試試。

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