美、日、澳、印在東京的「四方安全對話」（Quad）後，俄、中的軍機飛到日本領空附近，日方起升戰機迅速應對，日本防衛大臣岸信夫表示，此次俄中聯合行動很可能是一次挑釁。韓國軍方也聲稱，在4架中國軍機和4架俄國軍機進入韓國航空識別區後，該國也出動了飛機。這是東北亞少見的「特別軍事行動」，雙方到底是「挑釁」，還是「例行性」的軍事活動，攸關東北亞安全情勢的發展。

中美各自拉幫結派

在拜登上台一年多之後，首次訪問韓、日並舉辦實體的「四方安全對話」，被認為是拜登政府以聯盟策略對抗中俄合作的重要一步，全球都是睜大眼睛看美國與盟友到底能擺出什麼陣式。敏感的時刻，中俄軍機出現在日韓周邊空域，當然會受到特別重視。美國一名高級官員就評論說：「我們認為，這顯示中國願意繼續同俄羅斯緊密合作，包括軍事合作」。

這也顯示，中國沒有因為俄烏戰爭遠離俄羅斯。相反，此次中俄軍機聯演是當俄羅斯在西部作戰時，中國準備好協助俄羅斯在其東部進行防衛。可以說，中國同鄰國在東海、南海的主權爭議中，俄羅斯將站在中國一邊。

其實，中俄抱團取暖，就跟美國以印太戰略揪合盟友一樣，都是為了擴大戰略夥伴，以因應雙方軍事動作所帶來的威脅。正如美國國務卿布林肯發表美國對中國戰略演說中所強調：「北京威脅更勝俄羅斯」，因此儘管俄烏戰爭未歇，美國已急起布局印太戰略，其中成立的「印太經濟架構」雖然稍嫌空泛，卻是印太戰略的一種黏合劑，只要把各國經濟納入美國的供應鏈，美國就有力量牽制各國共同抗中。

而比較緊密的盟友如韓國，拜登在訪問韓國時，一下機就直奔三星電子工廠。南韓總統尹錫悅就說，將發展基於尖端科技和供應鏈合作的「韓美經濟安全同盟」，可見美韓的「經濟安全同盟」，現階段不輸給軍事同盟。尤其是尹錫悅在接受CNN專訪時強調，「屈從外交」已失敗，韓國要「硬起來」對抗北韓，不該再逃避挑釁。

韓國轉趨強硬，日本也不落人後，《日經亞洲》日前報導，日本政府準備打破在和平憲法下堅持數十年的原則，允許向印度、澳洲、美國、英國等12個國家出口戰機、飛彈和其他武器，以加強對中國大陸的嚇阻能力，相關規定可能在明年3月完成修改。

特別是，日本自民黨安全保障調查會4月分曾召開全體會議，通過了針對日本政府修改外交和安全政策長期指針《國家安全保障戰略》等3份文件的建議草案。草案內容包括：把因日本自衛目的阻止對方疆域內飛彈發射的「對敵基地攻擊能力」，更改為「反擊能力」；考慮到司令部等，把「指揮控制功能」也加入攻擊目標；考慮到使日本防衛費增至相當於國內生產總值（GDP）的2%以上，力爭在5年以內徹底強化日本防衛力。

所以，日本努力提升戰備，恐怕已經不是說說而已，在日本政客一直宣揚「台海有事等於日本有事，等於美日同盟有事」的思考下，日本提升戰備能力目標當然也包括對台海安全情勢的關注。因此，此次成立的「印太經濟架構」，雖然沒有納入台灣，但是拜登有意無意的「口誤」說出：「若台海發生戰事，美國願意軍事保衛台灣」，這難道不是在安台灣的心？

中俄軍機飛近日韓空域，當然不能以「例行性」軍事行動視之。在美國於東亞不斷的提升聯盟的位階之下，雖然有些東協國家不願意選邊站，但是形勢使然，只要印太局勢升高到對抗的局面，美國必然會像911事件之後，小布希總統要求全球國家要麼站在美國這一邊，要麼就是站在恐怖主義的一邊。這個時候的國際局勢還有中間的選擇空間嗎？

大陸有戰爭的準備

同樣的，大陸對疫情「動態清零」政策不變下，越來越多的封控措施，被視為是從平時轉戰時的「壓力測試」。大陸仍以民族復興為目標，希望2035年成為中等富裕國家，並未放棄和平的希望，但也有必要時一戰的準備。

在美中兩大陣營越來越成型之際，台灣卻被突然升溫的疫情攪得暈頭轉向，忘了外面世界正在巨變。也許當台灣清醒時，這個世界已經不是原來的世界，執政者若無能察覺，還是以不變應萬變，將是台灣最大的危機。