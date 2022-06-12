中國大陸繼禁止鳳梨、蓮霧及釋迦進口後，又對石斑魚發布了禁令，民進黨政府再度「行禮如儀」，演出「譴責、告洋狀、宣示分散、鼓勵消費」「四部曲」，可自始至終，皆從未見到有若何具體的措施，更遑論顯著的成效，可憐的農漁民，也只能輪番受折騰，眼巴巴地看著自己一年的心血，付諸流水，呼天天不應，叫地地不靈。

兩岸的經貿往來，順差如此之大，尤其是農漁產品，泰半以上都是以大陸為最大銷售市場，「雞蛋不能全放在同一個籃子裡」的道理，人盡皆知，但這麼多年來，民進黨政府究竟替農漁民多找了幾個籃子？這種結構上的失調，豈是一日之寒？農委會根本就是束手無策，只能臨急應變，作些官樣文章，終究於事無補。

最可笑的是陳吉仲，居然還托大自恃，指摘對岸是在他染疫之際「趁亂偷襲」，可人家屏東縣長潘孟安卻老神在在，宣示他們早已在4年前就將農漁產品分散往歐美市場，那「生龍活虎」的陳吉仲，在此之前又作了什麼樣的措施？

平心而論，兩岸農漁產品結構性的失衡，早經學者指出，過去幾乎都是在對岸「讓利」的情況下，才得以相安無事，可如今民進黨將對岸視同敵國，諸多舉措皆明顯以抗中、反中為前提，既將人家視為敵人，又想要享有貿易順差的利益，還當真以為對岸傻子嗎？

對岸以「檢疫」為名，一舉將某些農漁產品列為禁項，不留轉圜空間，看起來是有點不講「武德」的了，可人家卻是有「科學證據」的把柄握在手上，過去睜一眼、閉一眼，固可籠統遮掩過去，可如今吹毛求疵起來，台灣的農漁產品，果真如農委會所說的，從品質、運輸、管控到盤商的環節，都能穩穩站住陣腳嗎？輸出新加坡、日本的鳳梨，豈非已是屢屢傳出「黑心」的問題？而此次的檢出土黴素、孔雀石綠和結晶紫等問題，漁民也直指是出在「盤商」此一環節，看來也未必是子虛烏有，陳吉仲又哪來如此理直氣壯的膽子？

在兩岸情勢如此緊繃之下，未來類似的事件絕對會是層出而不窮的，民進黨所依循的幾套把戲，其實都是緩不濟急的，目前對岸已是台灣農產品的最大輸出地，水產也是第三大，既有地利之便，又擁有絕大的消費市場，民進黨政府到底要還是不要？不要的話，索性就宣示中止ECFA，斷絕兩岸的經貿往來，以彰顯「國格」，要的話，就請好好與對岸維持平穩和諧的關係吧！

台灣農漁產品項目甚多，且年年都有生產，前此是鳳梨、蓮霧、釋迦，如今則是石斑，一項過後，又來一項；今年過了，明年再來，譴責無關痛癢、告洋狀曠日廢時，宣示分散形同空話，鼓勵消費，老百姓肚子裡又能裝得下多少？只在這些枝枝節節的不急之務上著墨，如此的農委會，如此的民進黨政府，要讓全台的農漁民有什麼期待？

蔡英文說得好笑，鳳梨過關了，想必石斑也定能過關，問題是，石斑之後呢？接下來又將是哪一種農漁產品要遭殃？

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