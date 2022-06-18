省考延期，只能努力調整心態

冰棒醬｜天津某高校，漢語言文學專業，21年本科畢業，正在準備天津市公務員考試

我在準備天津市的公務員省考，因為疫情省考延期了，但我也決定不再擺爛，好好複習。

去年本科畢業前，我在考研。為了可以和男朋友不用異地，報考了一個北京的學校。後來考研成績雖然過了國家線，可以參加調劑，但因為不想被調劑到比本科學校差的學校，所以沒有選擇繼續讀研，這段感情也隨之結束了。用了一個月時間調整心情之後，我決定轉戰考公務員。由於當時考研的分數比較低，身邊的同學要麼考研上岸了，要麼在準備秋招，我特別焦慮，於是有一種「置之死地而後生」的感覺，像高三一樣一心準備公務員考試。

雖然出成績的時候我沒想到第一次考能這麼高，但因為第一次報崗，不太瞭解情況，沒有用應屆生身份，報了一個競爭力比較大的崗，最後差了一點，沒有進面試環節。後來又陸陸續續考了三四個事業單位，也一邊忙著畢業和論文答辯的事，沒有認真複習考試，基本上相當於裸考，最後差了幾分沒能上岸。

去年下半年又報了一個事業單位的聯考和一些其他考試，因為疫情拖到現在都還沒考，也不知道具體什麼時候能考試。

按照正常情況下今年三月底的省考，我從二月份開始就每天有節奏和計劃地複習了將近兩個月。一開始延期的時候，我以為就延期最多兩周，所以還在堅持規律複習。後來，今年春天的疫情越來越嚴重，考試恢復遙遙無期，我的複習也開始鬆懈了。

我家在天津，報考的單位也都是天津的。但有的考公的人還會面臨跨省考的出行問題；有的在職考的人本來請假考試，人到了，考試卻突然延期，甚至還會被原地隔離。每次省考推遲了，我們考公的群裡都會發消息，推測什麼時候復考，也會一起擺爛。我就到社交媒體上發一些考公複習的帖子，督促自己學習，也當是嘗試一下自媒體。

在家裡複習這麼久，調整心態的辦法就是不要逃避。趕著秋招的時候，我先簽了一個四大行的保底offer，心裡沒有那麼慌了。但7月要入職，希望那之前可以順利考試。雖然考試延期，好在有父母的支持與鼓勵，我沒有選擇放棄，振作起來迎接可能馬上就要到來的省考。

（《四年大學三年封校 疫情下的大學生活》七之五）（朱雯卿Judy）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）