分科測驗即將在7月11、12日舉行，大考中心今(24)日對外說明，確定開放無症狀、輕症確診考生於獨立考區應試。至於經醫師診斷為中重症，且須住院治療等情況，無法參加分科測驗的考生，則可向大學招生委員會聯合會申請適用分發入學招生管道補救措施。

大學招聯會執行秘書王文俊說明，適用分發入學管道補救措施，可以選填分發入學管道的校系，但涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組，則無法適用補救措施。

王文俊指出，分發原則及審查方式有4類，符合適用條件的考生得選擇其中1類：

第一類是選擇分發入學管道志願校系的考生，檢附自傳、讀書計畫及高中3年在校成績單等備審資料及志願序表，提交招聯會，轉送所申請校系審查，最多填6個志願，按獲錄取校系及志願序分發。考生如參加今年學測或術科考試，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。

王文俊提到，第二類則是今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄，可以申請分發原繁星錄取校系。第三類是今年以申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，選擇1個校系分發。第四類則是今年度大學申請入學補救措施管道獲「錄取」後放棄，選擇1個校系分發。不過考量111學年度學測無考生因防疫規定缺考，因此今年將無適用此類方式的考生。

王文俊補充，上述第2、3類是直接分發，第1類的6個志願錄取，與否是由校系審查後決定，皆採外加名額。

王文俊特別提醒，補救措施配合指揮中心防疫政策及疫情發展持續滾動調整，考生依考試規定可參加考試，而自行選擇不參加考試不得適用此補救措施。

王文俊也說，因防疫規定導致於考試期間無法全程參與已報名之考試科目的考生，不得同時參與分發入學管道又申請補救措施，相關細節公布於招聯會網頁。

在作業時程上，大學招聯會表示，考生要適用補救措施必須是已經報名111學年度分科測驗，因防疫規定致無法應試或無法全程參與考試，且通過 111 學年度分發入學招生管道證明文件審查，提出因COVID-19疫情無法應試的相關佐證資料，在7月 8日上午 9 點起到7月13日下午5點止，網路向招聯會申請，經招聯會審查認定通過後，在7月27日下午4點30分止繳交備審資料及志願切結書等相關表格，8月中旬個別通知錄取結果。