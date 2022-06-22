蔡英文總統「高教公共化」政策未兌現，引發批評。教育部長潘文忠今表示，透過高教深耕計畫，每年補助20萬人次經濟弱勢及文化不利學生學習資源（如學雜費補助），讓他們安心就學。不過世新、中原及實踐等3所大學在調漲學雜費訴訟中贏了，教育部預計7月初核定他們的調漲案。

蔡英文2012年第1次競選總統時曾發布「10年政綱」，其中「教育政綱」訴求高教公共化，主張「逐步調整公立及私立院校的學生比例，長期達成公立院校學生數過半的目標」。不過10年期限已至，但目前僅3成學生讀公立大學，高教工會批評蔡英文未兌現承諾。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠會前受訪表示，每年透過高教深耕計畫協助20萬人次的經濟弱勢及文化不利學生就學，而且自109學年起推動「願景計畫」，每年公立大學及科大會有約1000個名額招收這類學生。

學雜費成為弱勢生的一大負擔，怎麼解？潘文忠說，依據規定，學校若要調漲學雜費，必須透過公開的程序，將收取費用要做什麼用途，讓學生及家長充分了解。而過去，也有一些學校透過這樣的公開程序，得以調漲學雜費，這也符合高教公共化的思維。

不過世新、中原及實踐等3所私立大學在107學年申請調漲學士班學雜費，遭教育部否決，3提起行政訴訟，去年由台北高等行政法院判3校勝訴。教育部表示，111學年學雜費調整案，沒有任一校申請，但世新、中原及實踐等3校之前贏了訴訟，因此由學校評估是否於111學年起調整學雜費。

潘文忠表示，世新、實踐及中原等3校已提出111學年學雜費調整方案，教育部將依法院的指示，由學雜費審議小組進行審議，預計7月初就會核定。

107學年有幾所大學學雜費獲准調漲2％，以私立大學每學期學雜費5.5萬元計算，若世新、實踐及中原申請在111學年補漲成功，學生每學期將增加1100元支出。