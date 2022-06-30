黃珊珊以台北市副市長的身分帶職投入選舉，近來蔣萬安批評其「不應陷公務人員於不義」，「民眾關心的是行政中立問題」，這些論述雖然道理上成立，但也有回火到國民黨身上的風險。

政治攻防不能只看單點，蔣萬安團隊應該要整理出來，國民黨有沒有類似「首長、副首長帶職參選」的紀錄；如果有，那麼現在對黃珊珊「帶職參選」的所有批評，就等於是在攻擊自己的同志。

換句話說，民眾黨跟黃珊珊不是笨蛋，只是在等著蔣萬安跳進「帶職參選」議題、「對自己同志雙標」的圈套裡；等到時機成熟再跳出來反駁，當年國民黨的首長、副首長帶職參選，蔣萬安有說過一句話嗎；所以蔣萬安是在攻擊國民黨的同志行政不中立、「陷公務人員於不義」嗎？

不論是蔣萬安或黃珊珊，若當選台北市長，將成為在野陣營制衡執政黨的領頭羊，所以民眾真正在評斷的，是「誰比較對民進黨有辦法」；專心制衡民進黨，這才是蔣萬安最好的戰略方向。

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