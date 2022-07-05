選舉社會中，中間選民定理向來是政黨政治的黃金法則，選民就某一重大社會議題呈現民意的鐘形分佈，政黨之間政策分歧與攻訐遵循此一黃金法則，不斷趨近政策中點，求得本黨自身對於選舉遊戲的適應性。

目前就台灣前途這一根本議題的民意狀態，呈現「維持現狀派」的絕對主導，因而兩黨的論述在時間變遷中不斷趨於「維持現狀」之中點，中點思維在選舉邏輯下怯魅了政黨固有的理念思維，後者作為政黨產生時期的歷史烙印與鎖定，不斷接受選舉命題的模塑而去使命化：於是黨外運動時代力求法理自決的民進黨，經過台獨黨綱、台灣前途決議文與「中華民國台灣」三個階段，理念的耗散趨近於這一中點；而兩蔣時代呼籲三民主義統一中國的國民黨，歷國統綱領、「不統不獨不武」、「憲法九二」三個標識，理念也一步一步朝中點適應。中點貌似是安全的，因而成為政黨趨近的棲身之所，但中點本身、現狀本身不一定「安全」。

不安全的現狀

民調中的「維持現狀選項」的主導地位，詮釋的不單是選民對於現狀的偏好，更存在選民對於和平的偏好。作為台灣「現狀偏好」的「最大多數民意」而言，根本訴求不在單純的「現狀」，而是在「現狀」詮釋下的「和平」：以和平為目標，現狀是所選擇的達成這一目的之手段，以區別於統一作為達成和平的手段。但現狀不一定安全，即不一定達致和平。

台灣目前主流有兩種體系，一是民進黨的「台獨體系」，二是國民黨的「獨台體系」，這種體系賴以建立的台灣安全觀，但很遺憾，其均建立在不同的「假設」之上。「台獨安全」的假設在於：假設大陸動武，美國一定保衛台灣。台灣的安全觀是建立在「假設」之上的，「假設」的概率估量取決於兩點：一是類似的「假設」在經驗層面的可驗證性或可證偽性，二是「假設」牽涉到的相關方對於「假設」的回應與關切。

首先，類似的「假設」，已經在西貢、喀布爾、以及當下的基輔所證偽，美國對於「假設」的事實回應將形成一種「準習慣」，在對類似「假設」的回應中，將「失信」作為一種理所當然、已被歷史正確化的「主要選項」加以考慮；其次，美國對台灣的戰略，立基於「戰略模糊」，不對台灣安全作出具體的干涉保證以服務於自身國家利益的最大化，「模糊」本身便是對於「假設」的「回應」，詮釋著美國對其與大陸之間的「權力相近」的認知，也見證著美國對其於兩岸問題上的「對抗意志」之不足。民進黨的「台獨體系」亦在轉型為「獨台體系」，以不倫不類的「中華民國台灣論述」為標識，但「獨台體系」也是建立在假設的基礎上：假定維持現狀，大陸一定不會動武。

作為「假設」的本質，決定著這兩種安全觀「虛弱」而「無力」之性質，也意味著將台灣的安全責任寄希望於其他權力實體的反應，等同於交出自身安全的主導與決定權，對台灣而言無疑構成一種悲劇所在，它取消了台灣對於自身安全應盡的自身義務與責任所在。台灣的安全觀，本質上建立在對於「假設」的必然如此的清晰回答之上，而回答的不確定作為一種「模糊」的答案，實質上動搖著這一安全觀所賴以訴求的「清晰性」，這亦值得台灣各政黨所深思與討論。現狀不一定安全，「獨台」的「安全」亦是建立在假設之上。

除非兩岸達成和平協議或中程協議，大陸有義務與責任維持「中國」作為一個「國家」的主權與領土完整，而這訴求台灣政黨從「獨台」之「等於台澎金馬的中華民國」走向「統合」之「國統綱領下的中華民國」，以「中國代表權」作為兩岸競合之聯結點，並主動參與這一問題，即「唯一中國代表權問題」的長尺度之解決過程中。從「獨台」到「統合」，台灣的安全才得以由「假設」到「可能」，後者作為概念包涵了無限性與彈性的內涵空間，並真正寓有「主動性」所在。

被操縱的現狀

中間選民法則，即選舉社會中，中間選民定理向來是政黨政治的黃金法則，選民就某一重大社會議題呈現民意的鐘形分佈，政黨之間政策分歧與攻訐遵循此一黃金法則。中間選民的偏好，構成選舉遊戲的中點、政黨政策的終點。但偏好本身不是外生的、而是內生的，不是給定的、而是形成的。有被操縱的選舉，有被操縱的選民，也有被操縱的現狀偏好。在常見的「統一、獨立、維持現狀」的三分法問卷中，「統一」本身與「維持現狀」區隔，這本身就是操縱的表現。

這種三分法問卷所形塑的偏好，即「自我」是落實在與被界定為「他者」的區隔之上的。作為「非自我」、「非偏好」的「統一」之選項，構成異質性與個別性出現在偏好選項中，成為「以外的」、「超越的」、「邊緣性」的殊相而存在，這些選項所具備的「他者性」也註定無法被「自我」所內化、整並、侵吞、同化或客體化的，因而相較於「現狀」之「統一」偏好必終是少數。

其實任何主體的位置都是被特定的語言和象徵體系所模塑定位，並且被集體記憶和文化儀式所不斷地反覆強化，「統一」與「維持現狀」在話語上的區隔，即包涵主體對於「統一」從構成選擇的「自我」之一排除為「他者」，並在不斷的話語之再生產中加以「他者化」，與此同時則是「維持現狀」作為「自我」不斷追求與「他者」的相對主體性，被加以主流化、正確化乃至當然化。實質上，「統一」概念在現實性上，是關乎台灣前途選擇之方式之一，與「獨立」相區隔，「現狀」概念在現實性上，是一種關於現存生活狀態全貌的總體抽象，「統一」不等於「推翻現狀」，「維持現狀」不等於「不要統一」，有「維持現狀的統一」，也有「統一後的維持現狀」。

就「現狀」一詞，作為一種關於現存生活狀態全貌的總體抽象，內涵兩個維度的狀態呈現：「事實維度」與「法理維度」，前者構成主體之具體生活與生存事實所在，構成「日常的生活」，具有鮮活性、現實性；後者構成主體在社會中所互相建構的、作為抽象無形之物的法律、法理等狀態，構成「抽象的生活」，具備抽象性、高位性。對於前者，即使就兩岸尚未邁入政治談判、台灣尚未提出自身要求之前提下，大陸的保證是「台灣現行的生活方式一律不變」，就「事實維度」而言這是一種「維持事實維度現狀」的承諾，台灣人民的「日常生活」即現實的、鮮活的生活狀態維持不變。

就「法理維度」而言，它關乎「抽象的生活」，主要指涉「中華民國」及其延伸的一系類符號或象徵體系，在兩岸政治談判中，可能帶來兩岸「法理現狀」的共同調整，即「中華民國」與「中華人民共和國」共同消融於指代「中國」的新符號。法理維度上，「統一」這一方式會帶來「抽象的生活」之改變，特別是符號或象徵系統之改變，但台灣人應當認真思考，自身對於統一後的法理改變，究竟是「統一不受損者」，還是「統一受損者」，以此作出理性的判斷與取捨。但可以明晰的是，台灣現存意義符號下的最大「政治受益者」，將成為最大的「統一受損者」，因為其將不復有汲取這一意義象徵系統之政治利益的功能。對於最大「統一受損者」的政治利益，民眾當明晰其操弄民粹的立場前提所在，更當審視其是否可能真正負起可能到來之戰爭的責任。選民當理性思考統一問題，並明確「統一不受損者」與「統一受損者」的實際區隔，依照「自身之本位」確立觀點與立場之基點所在：「抽象的生活」、「符號的生活」畢竟是高於生活的。（作者為四川大學政治系研究生）

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