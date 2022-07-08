日本前首相安倍晉三，8日在助選演講中，遭歹徒近距離射擊，送醫救治不幸身亡。

當前台灣11月底的地方首長與民意代表選舉，正進入激戰之中。就安倍事件而言，我方選舉的前、中、後維安措施，正是必須妥為規劃與縝密施行的大務。援提幾項維安建議，供作參考，冀望一切平安圓滿。

一、 選前維安意識的提升與預防措施的建立

安倍遭槍擊身亡是一個慘劇，台灣正進入選舉高潮期前緣，此時必須增進有關選舉前的維安意識的教育，使參選者和其團體，以及一般民眾，都必須清楚在辦理各種選務活動，和參與各種活動時的安全措施。這是非常重要的安全性預防教育訓練。

上述維安與防範措施的目的在於，提升憂患意識與了解維安守護作為，前者是，教育訓練以增維安認知，後者是，積極地打擊危害選務參與者的人身安全之措施。維安觀念與措施的建立及訓練，是相輔相成的，必須同步精準訓練與養成，方能達成增強認知與預防傷害的雙向複式措施，杜絕選舉危害。

二、 選中的維安因應措施與打擊策略

台灣今年選舉進入高潮期的尖峰階段是，根據中選會規定： 10月14日前審定候選人名單，並通知抽籤。10月21日候選人抽籤決定號次、11月6日選舉人名冊編造完成、11月10日公告直轄市長選舉候選人名單，11月11日至11月25日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會，11月26日投票、開票。

上述選舉過程是維安期間最重要與必須全力達成的任務，毋庸置疑也無得推託。所有治安機關，必須以最嚴密、最安全的預防措施與打擊防護能力，使此次選務順利運行。中選會必須與國安與治安機關協商，研擬具體預防措施與實際有效打擊策略。由點、線、面全局規劃，使選務進行無礙，尤其置重點於候選人進入選區拜會選民、助選演講、政見發表會時之維安措施，以嚴密、安全、成功達成任務。

三、 選後的報復性維安預防與打擊

許多的選舉安全事故，都發生在選後的歡慶與鬆懈當中，此時的防範階段幾乎是刀槍相見的場景，因此，事先就必須縝密佈妥滴水不漏的安全防護措施，才能防止選後有人報復性危害。

所謂預防重於治療，選前在防治維安措施上，即應本此要領，規劃研擬可行有效的預防措施，將可能的選後危害事件，消彌於未發生之前，如此將可以先期預判維安的風險與打擊的重點。

安倍遭槍擊身亡，更提醒我們要將選舉維安防護措施做好，有效杜絕危安事件發生。同時也應將此事，納為今後辦理選務的重點要務，不讓悲慘的危安事故，傷害台灣的安全。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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