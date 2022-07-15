台灣高等法院15日針對陳水扁及其家人涉及國務機要費案宣判。由於立法院日前在民進黨多數暴力強勢主導下，修正《會計法》第99條之1，將貪污國務機要費之行為予以除罪化，所以高等法院將陳水扁此部分的貪污行為判處免訴；不過，吳淑珍、陳致中及黃睿靚因為涉及洗錢，分別被判處有期徒刑2年不等，維持了基本的司法正義。

回顧陳水扁的國務機要費案，實在是中華民國貪污史上空前絕後的事件。總統夫人蒐集假發票報帳、購買SOGO禮券，再由總統府相關人士虛構所謂「南線專案」等不存在的國安、外交專案核銷，累積金額超過1億元。而這些貪污來的金錢，不是什麼「台獨建國基金」，而是被吳淑珍拿去買鑽戒、代購陳幸妤女性用品、支付兒孫護照簽證費等私人開銷，這樣赤裸裸地「以權謀私」、「國庫通家庫」，居然被民進黨強行修法除罪而過關免罰，這讓其他那些因貪污金額數千元或數萬元就被判刑的官員情何以堪？

筆者必須特別強調、澄清的是，此次的判決，只是陳水扁貪污國務機要費1億多元的部分免訴，陳水扁其他已經判決有罪的案件（龍潭購地案收賄4億元、陳敏薰1000萬買官案、二次金改向元大收賄2億元、海外洗錢等4案，分別被判處20年徒刑定讞，及各併科罰金2億5千萬元，均已判決定讞），都不會受到此次判決的影響，陳水扁仍然是司法判決確定，應服刑20年的貪污犯，而且光是判決確定的貪污金額就將近5億元。

此外，陳水扁仍有4案在法院審理中，這包括了二次金改國泰併世華案、陳敏薰買官洗錢案、侵占公文案及教唆偽證案，不過目前陳水扁均以身體健康因素為由，持續逃避法院的審理。

還記得，法務部2015年同意陳水扁保外就醫，是因為「陳水扁身心已具嚴重障礙，日常生活無法自理」、「陳水扁病情嚴重惡化，在外治療才能有效保障生命健康，避免多重退化」。然而，7年過去了，只見陳水扁跑到全台各地參與政治活動、召開記者會、品評政治時事，只見其意氣風發，豈有絲毫病態？

一個司法判決確定貪污近5億元，判刑20年有期徒刑的貪污犯，竟然可假藉虛構的病情，持續逃避司法制裁、規避司法審查，這實在是我國司法最大的污點！值此陳水扁前總統國務機要費判決免訴之際，懇請法務部重新思考陳水扁長達7年、展延近30次的保外就醫案，以維持司法正義最基本的尊嚴。（作者為律師、中華民國法律政策協會副理事長）