美國眾議院議長裴洛西老太太，居美國候補領導人第二順位，是僅次於副總統的重量級人物。她準備8月訪台的消息，由《金融時報》刊出以後，媒體的報導和猜測目不暇給，中共方面更鄭重提出警告。有人問拜登總統對於裴洛西訪台的看法，回答是軍方認為不是好主意。

因為這一句話，於是有人說裴洛西和拜登，一個唱紅臉，一個唱白臉，目的是為10天後的拜習視訊會議造勢。有人說裴洛西和拜登對訪台確有不同意見，於是白宮放話給《金融時報》，使之見光死。總之，形形色色的說法，熱鬧滾滾，不在此一一細表。

說是裴洛西和拜登唱雙簧，玩兩手策略，這個可能性不大。在美國歷史上，民主黨員的不團結是有名的。有個記者說過：「民主黨的政客列隊打靶的時候，也會圍成一個圓圈。」美國的第一位女性駐外大使魯斯夫人（1903-1987），就批評民主黨的領導人專門製造麻煩，他們在邁向目標時，「總是像墨魚一樣，一路上把周遭射得黑黑的。」

中國官方對於裴洛西老太太的訪台反應劇烈，提出「四個嚴重」——嚴重違反美中建交三公報和一中原則；嚴重違反領土主權原則；嚴重違反中美關係政治基礎；並對台獨勢力發出錯誤訊息。中方強調一切後果由美方自負。對於這個美國踩紅線的舉動，中國會有反制的措施。如果中國設置禁航區，到時候共機為裴洛西的座機伴飛，飛到台北上空，確實很可能擦槍走火。

美國政治裡最重要的是兩個票——選票和鈔票。安排裴老太太來踩紅線訪問台灣，不知道民進黨政府花費了多少民脂民膏的鈔票？台灣的凱子外交是有名的。有媒體人說，美國人要來，你不能叫他不來。笑話！

烏克蘭與台灣最大的不同，除了烏克蘭是個公認的「國家」外，就是多年來，烏克蘭年年拿美國的錢，是美國國會批准的，而台灣每年付美國錢。台灣自以為付的是保護費，孰知付的是招災錢！大家看到的是這條看門狗，對美日卑躬屈膝，對中國凶狠狂吠，這是什麼樣的「避戰」智慧啊！

裴老太太要訪問台灣的新聞發布後，演出了一齣全世界矚目的大戲，即使裴老太太嘗試了兩次都沒成行，還是很有看頭。如果見到蕭美琴，不妨對她說：「恭喜地下大使，賀喜地下大使。」民進黨政府會認為她立了大功。但是為了台灣人民的安全，還是不要太努力地來找大人物訪問台灣。划不來的。

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