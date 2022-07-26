全面執政的民進黨公然將黨國一體化，無所顧忌地挪用國家資源為政黨所用，已到了明目張膽的地步，該黨政要將此惡行視為理所當然，甚至把強辯用的歪理當作不容置疑的真理。

閣揆違反行政中立

行政院長蘇貞昌日前在行政院長官邸與民進黨的新北市議員參選人召開便當會，公然違反行政中立為民進黨參選人助選。民進黨新北市長參選人林佳龍出席便當會就是明證。然而，堂堂國家最高行政首長，利用前縣長的淵源挪用公家資源喬選舉，顯已違反《行政中立法》，恣意糟蹋法治底線與民主原則，但他一點都不遮掩，一點都不羞愧，反而強詞奪理說是「天經地義」。

其實，民進黨政要利用公職身分、官方處所、政府公帑、公家資源輔選，早已司空見慣，蔡英文總統利用官邸舉行民進黨選對會並喬不分區立委名單，桃園市長鄭文燦在官邸宴客，為民進黨桃園市長參選人林智堅拉票，都是利用公家資源在喬選舉，公器私用到無所顧忌的程度，連起碼的黨政分際都不遵守。

最令人傻眼的是，蘇貞昌竟然辯稱這個不當舉動是在了解民意。他說，作為行政院長，就要多跟地方接觸、接地氣，特別藉機會邀請新北地方議員齊聚一起，對於中央在地方施政以及地方施政需要，大家交換意見，而且隨時了解行政院在各方面所做的事和地方是否契合，以及對於自己政黨的候選人給予支持加油，是天經地義的事。

這個歪理已經夠歪了，至於民進黨新北市長參選人林佳龍何以到場與會？他的辯解更是言不及義，說什麼他在擔任閣員時，對於新北很多交通規畫及各方建設都非常注意，因為這場便當會行程訂得很快，林佳龍作為參選新北市長的人非常忙，特別趕來表示他的重視及誠意，大家從各方面交換意見，希望讓新北更進步。

這些辯解全然荒誕無稽，即使行政院長有必要召集市議員探查民意，但在蘇揆底下當過部長的人多得很，為什麼獨獨要選新北市長的林佳龍出席，現場賓客又是清一色新北市議員參選人？蘇貞昌最無賴的詭辯說詞是「民主政治就是政黨政治」，話是沒錯，但套用在這場便當會上卻是格格不入，而且完全把正理說歪了。民主政治當然需要政黨相互競爭，獲取民意支持者得以執政，但民主政治更是公平競爭的政黨政治，而不是執政黨非法無度地挪用國家資源為政黨競選效力。

假公濟私變相貪瀆

蘇貞昌難道不知道官邸是國家提供給首長使用的生活空間，絕不是私宅，更不是執政黨的交際場所，為何還為政黨選舉而假公濟私？這難道不是變相的貪瀆行為？《行政人員中立法》第6條明文規定，「不得利用職務權力使他人參加政黨或其他選舉活動」，蘇貞昌帶頭公然違反，即使不到必須移送法辦的程度，但監察院這塊軟骨頭總不能再假裝沒看見吧！

想想民進黨在野時是如何用放大鏡監督黨政分際問題的，當時國民黨稍有逾越，或者只在灰色地帶遊走，民進黨馬上鳴鼓而攻之，什麼惡毒的話都罵得出來。現在自己執政了，就完全換上另一套標準，所作所為比解嚴前的國民黨還過分，而且還不知羞愧，不做檢討，甚至編造歪理說這理所當然。這個政黨墮落的速度與程度也太驚人了吧？

民進黨的墮落與沉淪在最近喧騰一時的林智堅抄襲案中暴露無遺。抄襲疑案是兩次而不是一次，雷同程度是7、8成而不是7、8趴，雷同的不是調查數據而是論文文字，這樣無可置疑的抄襲事件，文抄公既不承認又強詞奪理，結果越描越黑；幫助學生抄襲的教授同樣厚顏地替學生辯護，不惜賠上自己和學校的聲譽。

民進黨這些匪夷所思的行徑，實為天理所不容，竟還想透過巧言詭辯博取民眾的諒解與支持。台灣民眾實應看清這個黨的真面目，不能再讓這樣無品的政黨繼續霸占執政大權，違法亂政。