金庸《笑傲江湖》中寫到令狐沖與其師父岳不群爭奪「五嶽盟主」時，岳不群施展出令狐沖與岳靈珊以前共練的「沖靈劍法」，一招「蒼松迎客」，暗喻將歡迎令狐沖重歸師門；一招「浪子回頭」，期盼令狐沖就此「改邪歸正」；再緊接著「弄玉吹簫」、「簫史乘龍」兩招，簡直是「明示」令狐沖如果乖乖聽話，他就可以作主將女兒岳靈珊許配給他。令狐當下心神恍惚、意亂情迷，幾乎沒有招架之力。

陳明通替林智堅背書，強調林智堅是「原創」，並無「抄襲」，顯然也是在暗示其弟子務必吞下，犧牲自己，成全林智堅，未來將必有回報。余正煌面臨到師門之恩、個人未來前途的兩難處境，當然也是躊躇百端，不知該如何是好，所以心煩慮亂，神隱十數天，不知所措。

令狐沖在心神惑亂之際，眼看即將落敗，竟不知不覺使出了「獨孤九劍」的招式，化險為夷地傷了岳不群。這不僅僅是「盟主」權位之爭，而是攸關於個人名譽、世間公義之爭。

這「獨孤」二字，大有名堂，豈不正是「慎獨」之意？唯能慎其所獨，回歸初心，才能破除一切迷障，而一以「正義」為依歸。這正是「正義」得以戰勝「偽善」的實例。

岳不群是華山掌門，聲譽夙著，又是撫養教育令狐沖的恩師，再加上權高勢尊，一旦違背師門，作了叛徒，其未來的後果，自然是可想而知的。但是，「吾愛吾師，吾更愛真理」，既「當仁」，義之所在，又何能「讓於師」？陳明通為余正煌口委，亦備受其提攜之恩，又是其博士班的指導教授，兼且又是其頂頭上司之上司，權高位尊，余正煌豈能不知如果順從於他，未來前途將是難以計量的？但是，勇者無懼，既不能自污以留人格瑕疵，又不能見義而不為，以堂堂正正之旗，奮力一擊，這正是余正煌一生足以自傲的輝煌表現，將使全天下以「君子」之名欺人的偽善者，無所遁形。

我對華山棄徒令狐沖最是肯定，以此，當然也必須為余正煌大聲喝采。因為在他身上，我真的看到了「勇者不懼」的典型。

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