國安局長陳明通是學者出身，在學術方面，從副教授到教授，一帆風順，又曾出任過系所主任；其間曾為綠營延攬為陸委會副主委、主委之職，2018年更出任國安局長一職迄今，是「學而優則仕」的一個樣板，學界、官場春風得意，不知多少教授、政要皆出於門下，號為「國師」。

學者從政，將一己所學貢獻於國家社會，這是傳統以來知識份子最高的成就，也是莫大的榮耀，更寄託了民眾深切的期盼。學者通常飽讀典籍、熟諳知識，所學足以濟世；而操持嚴謹、立身耿介，不僅可為經師，更足以為萬世師表的人師。而官場黑幕重重、糾葛叢集，奪權爭利、排擠傾軋，則向來為人所詬病。以清高之身，入濁流之中，以其德其能，端肅政風、清絕時弊，民之厚望，盡仰賴於此。

但從這點看來，陳明通顯然是讓人大失所望的。陳明通從事學術研究30年，作育學子無數，自詡為「研究型教授」，故桃李爛漫，指導的學生高達173人，尤其自與政界多有聯繫之後，更不乏及門之政要。縱觀其後半生行跡，從政8年、任系所主任4年，行政工作繁忙之際，猶不忘教學以培育後進，教學之熱忱、精力之充沛，令人欽佩。但心分力散，恐於「研究」一事，未能有相應的表現，即以2013年以後發表之9篇期刊而論，竟全屬「聯名發表」之作，且其排序常落於2、3、5之間，所謂「研究型教授」固當如此乎？這是難免滋人疑慮的。

更何況，教學有成，弟子發揚師說，理應將成果公諸於世，乃竟人只有戔戔5篇是開放閱覽的，名師理應有高徒，何以高徒卻又如此羞於示人？連帶著，其身為教授，尤其是台大教授的「教學」成效，更不免讓人大打折扣了。

陳明通出身於台大政治所博士班，人皆以其身為原住民而能在學術界多有聲望，讚不絕口，而屢膺要職，更被視為典範。但「白沙在涅，與之俱黑」，自夤緣入政界之後，非但未能堅守學者本分，更且反過頭來，視學術為工具，頂著學者從政的頭銜，廣布羽翼、攬結政要，自成學閥，大開惡例，挾官以制學，反成了學界的最大病灶。

這個病灶，或許是冰凍三尺的沉疴，卻在林智堅的論文門事件，一舉發作，幾乎難以救藥。在這整個過程中，陳明通犯下了如下幾個殊難讓人釋懷的過失：

（1）陳明通在學界多年，當知學術倫理的基本要求，就是不容許有抄襲的情事存在。林智堅論文門的問題，無論是余或林誰抄襲了誰，如此相像、雷同的論文擺在眼前，且同時獲得學位，陳明通當然是難辭其咎的。

指導教授是任何大學碩、博士資格的最重要把關者，其次則是口試委員，陳明通身為林智堅的指導老師，又兼為余正煌的口委，依照常理，應該都詳細審閱過余、林兩人的論文，而時間不過半年，何以竟未能發現有如許之多的「雷同」之處？

教不嚴，師之惰，無論陳明通如何巧言辯解，以學術術語糊弄大眾，都改變不了這個事實。

（2）在事件爆發的第一時間，陳明通立即發文為林智堅護航，以「時序」問題為林智堅緩頰，言其為「原創」，雖是一片愛徒之心，但暗指余正煌為「抄襲」，罔顧學界先發、後起的基本信念，幾乎是視學術倫理為無物，如若其說可以成立，則未來只要指導教授願意出面，勢將全面顛覆學界的定規，學術存在的意義與價值，就完全澌滅殆盡了。

眾所皆知，「抄襲」是學界大忌據陳明通自述，余、林兩人的論文如此相似，居然還是由身為所長及指導教授的他所默認，乃至有慫恿之嫌的，這已經大違學術嚴謹的要求，而其夸夸而談，視為理所當然，簡直就是在踐踏學術倫理了，有何面目再號稱為人師？

（3）陳明通發言放話的目的，雖在為林智堅護航，但卻隱隱然有「暗示」余正煌出面承擔的用意，跡近於串供，無疑將帶給余正煌莫大的身心壓力。

陳明通身為國安局長，應知自己位高權重，動見觀瞻，發言理當審慎謹重，而余正煌不僅僅是其口考委員，更是其目前博士班的指導教授，且余正煌身處的調查局職務，又在其管轄之下，居然試圖為此事「定調」，無非是挾持師長威信、長官權勢，欲逼余正煌就範，同為自己的學生，而犧牲較弱勢的一位，豈還有絲毫為人師表的風範？

就學術角度而言，陳明通教學怠惰、聳恿舞弊、踐踏學術倫理，根本已是嚴重失德失能，台大是全台首屈一指的名校，聲譽夙著，豈能容忍這樣失格的教授再廁身其間？而從為官角度而言，陳明通挾持威權，顛倒是非，更是企圖藉政治干擾學術。國安局長之職，主掌全國情報系統，這是何等重要的職位，豈能讓國人將此重責大任交到如此一個官不官、學不學的人手上？

但是，學界眾人悚懼於其勢位之尊，憂心波及於自身，多數皆噤若寒蟬，竟鮮有人敢於有若何非議，任其耍弄權勢，蔑視學術倫理、踐踏大學尊嚴，這才是學術界最不堪的醜聞及恥辱。

為立國命脈的學術計，為國家未來的安危計，端肅學風、樹立官箴，已是刻不容緩的事了。知所進退，這是我們所期盼於陳明通的，但如其怙惡不悛、戀棧權位，凡我眾民，都應該鳴鼓而攻之。

（作者為退休大學教授）

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