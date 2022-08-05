美國眾議院議長裴洛西從松山機場飛往韓國，撈足了政治利益，揮揮衣袖走了，卻給台灣留下了一堆麻煩。解放軍這3天在台海周邊進行一系列聯合軍事演習，裴洛西說好的「美國保障台灣民主的決心」在哪呢？拜登政府的支持在哪裡？護衛裴洛西的雷根號航母戰鬥群又開到哪裡去了？

更值得注意的是，不只是解放軍兵臨城下，大陸的文宣攻勢似乎也瞄准了台灣。就以中央廣播電視總台「看台海」近兩日連發的兩篇評論來看，分別用了「充當遏華棋子，出賣國家民族利益」「榨百姓血汗、謀個人私利、討『洋主子』歡心的勾當」這樣的字眼對準蔡英文總統和駐美代表蕭美琴。

顯見在北京官方的眼中，始終把台灣問題當做關起門來的自家事情，什麼事情都能關起門來一家人商量解決。但，如果胳膊肘往外拐，拉著外人坑自家的東西、害自己人，就是絕對無法容忍的，這也是大陸反復強調的紅線、底線。

在韓國，裴洛西吃了總統和外交部長的閉門羹。和台灣一樣，韓國也面臨著政經雙面的中美壓力，剛剛上任的韓國總統尹錫悅的選擇是避而不見，其背後的考量無非是避免選邊站隊，從而賠上國運前途。連剛剛當選的素人總統都有這樣的政治智慧，蔡政府又何必非要一條路走到黑呢？理應見賢思齊焉。

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