美國眾議院議長裴洛西已離開台灣並接續亞洲行。然而，裴洛西訪台此舉已強烈引發北京當局的不滿。先拋開頻繁的共機擾台不談，中國大陸已開始禁止進口台灣食品，預計受害的廠商高達一百多家，隨著該事件越演越烈，未來兩岸關係將更加無法預測。

照理說，裴洛西訪台一事，對中華民國政府與台灣人民而言，本屬一件外交參訪，且在裴洛西訪台前，美國行政部門已再三保證，此舉並無挑戰美國「一中政策」的底線、內容，但北京當局依舊大動肝火，接連在近日召開數十場記者會公開抨擊。其背後原因固然與中國近年因新冠疫情所導致的經濟下滑、美中競爭激烈、習近平個人能否順利連任相關，但從台灣的角度來說，目前的中華民國政府，在對外關係的路線與舉措其實早讓中國政府相當不悅。

舉例來說，因受限於美、中兩強競爭結構，台灣在對外關係上自然會選擇親美路線，但親美路線未必是要完全放棄兩岸關係的經營。2016年蔡英文總統上任至今，雖多次強調善意不變，但兩岸問題依舊沒有進一步的說明與改變，加上民進黨未撕下台獨標籤為前提下，與對岸缺乏互信而無法政治對話，自然兩岸關係沒有理由出現轉機外，也導致中國對台措辭與舉動越來越強烈，而民進黨政府卻只會跳針一直喊「抗中保台」。

同時，裴洛西訪台前，中美兩國政府皆有針對此事發言，除了中國政府的強力抨擊外，美國政府也是試圖緩頰北京當局的情緒，在過程中我們仍未看見台北有任何舉動，甚至是出面說「不」的動作，換言之裴洛西訪台可能造成的餘波蕩漾，我方政府不可能事前毫不知情。

此外，裴洛西訪台一事，有否可能加速習近平當局解決台灣問題的速度與方法？目前不得而知。就中國高分貝的對台姿態，台海暗藏波濤洶湧的危機已然潛藏其中。兩岸與外交向來是台灣在面對對外關係的挑戰，但所謂挑戰並非完全表示台灣毫無作為，固然在美、中兩強對抗下，台灣身為棋子有許多的無奈，我們依然能發揮主動權，改善兩岸關係以降溫台灣局勢。

現隨著時間的推移，裴洛西已繼續亞洲行，獨留台灣面對險峻的兩岸情勢。但當兩岸的政治互信蕩然無存時，台海情勢將有可能陷入風雨飄搖的階段，受害最深的將是前線的國軍與廣大的百姓！

（作者為淡江大學戰略所博士生）