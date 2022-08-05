美國眾議院議長裴洛西訪台後，PTT上出現一則「我國遊說裴洛西來台花了9400萬」的文章，貼文引起熱烈討論，外交部表示已轉請警察局偵辦，而網紅「四叉貓」劉宇則肉搜出帳號的原主人，透過FB私訊帳號主人之後，對方澄清自己已經多年沒使用PTT了，應是被盜號了，隨後也赴警察局報案。

網紅「四叉貓」劉宇昨在臉書上分享，有個3年沒用的PTT帳號「home12196」，4日早上在PTT上發了一篇「我國遊說裴洛西付費9400萬」的貼文，稱一家政治公關公司自2018年起幫台灣聯繫遊說裴洛西16次，最後付了3149377.58美元（約9400萬新台幣），引爆網友熱議。對此，外交部已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防假訊息傳播。

四叉貓表示，他幫外交部找到人了！上網搜尋「home12196」，結果發現噗浪也有相同帳號，透過噗浪找到本名，再用本名搜FB，最後成功找到本人，私訊這位網友後，對方驚愕地說他已經多年沒用PTT，疑是被盜號了，但如今這個被盜號的網友很有可能會面臨被告的窘境，因此他只能先發文替其澄清，然後建議對方報警處理。

PTT上出現一則「我國遊說裴洛西來台花了9400萬」的文章，引起各界關注，肉搜出帳號原主人以後，對方稱自己被告了。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

四叉貓後續也發文補充說，，PTT帳號「home12196」的原主人去宜蘭縣的警察局報案了。從受（處）理案件證明單的上的資訊中可見，一位張姓男子在8月4日的晚上約9點54分去警局報案，指出自己的PTT帳號被盜了。

PTT上一則「我國遊說裴洛西來台花了9400萬」的文章引起熱議，帳號原主人至警局報案被盜號。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

貼文吸引上萬人關注，不少網友則留言呼籲說，久未登入PTT帳號的各位，記得關心一下自己的帳號是否離家出走。「現在還有在盜號喔！不是可以申請幾個假帳號嗎」、「如果是很久沒有使用的PTT帳號，刪除比較保險」。