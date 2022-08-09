這幾天，大陸輿論風向將兩岸重新定位為主要矛盾，中美則是次要矛盾，對台灣而言，這意味著什麼？是沒能阻止裴洛西訪台的藉口嗎？大陸人可以這樣看，但台灣人不能。

輿論風向要搭配具體政策看，重點不全在於軍演，而在於中方提出了8項反制美方的措施，尤其是其中3項取消重要軍事聯繫渠道的行動。

這意味著中方不願再忍辱維持「鬥而不破」的中美關係，不再像過往那樣「戰略容忍」，轉而謀求在台海問題上的主動權，或更正確地說，意在爭取中美博奕的主動權。

唯中美關係錯綜複雜，現實上，也不會一夜變臉，但這8項反制措施卻是明確的信號，未來一年，我們還會看到北京陸續落實這個姿態。

在核心的台灣問題上，北京必須解決西方藉由民代鑽漏洞，掏空「一中原則」的趨勢，對美國是如此，對歐洲亦然。不如此，就會落入台灣人所熟悉的陷阱：掏空中華民國，實質台獨化。

和平統一的基礎，說來也簡單，就是「一中原則」。台灣揚棄「一中」，美國暗中撐腰，又反覆心口不一地謊稱「一中政策不變」，這使得中美間已無互信基礎，鬥而破，自然就不存在「戰略容忍」的空間。

因此，中美「擱置台灣問題」的歷史已然結束，也意味著和統路線走到盡頭，未來對岸只有積極促統，別無他途。不過，一般人認知裡的「武統」，亦不現實。

積極促統的實踐，必然是「和中有戰，戰中有和」，每一年都會有實質推進，這才是「裴洛西事件」促成的新現狀。

台商會先感慨，然後才是你我。再見，和平統一。

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