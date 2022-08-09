《神探大戰》導演韋家輝（左）和劉青雲合作多次、默契絕佳。（華映提供）

警匪動作電影《神探大戰》由香港金牌編劇韋家輝編導，邀請多次合作的金馬影帝劉青雲詮飾幾近瘋狂的辦案神探，找來蔡卓妍（阿Sa）和林峯合演，打造出最生猛血腥的連環奇案。韋家輝透露這次一反過往黑暗宿命的文藝風格，全片以90％的動作場面牽動劇情，拍攝壓力極大，「拍到中後期，眼睛開始發炎，我幾乎在半盲的狀態下拍攝。」

金牌編劇韋家輝曾經創作過多部高收視的港劇作品，像是《新紮師兄》、《大時代》等經典代表作，轉往大銀幕便與國際名導杜琪峯合作，兩人合作無間。10多年沒有執導電影的韋家輝，透露當導演壓力太大了，「如果是杜琪峯執導，我編劇，即便是在現場一直調整修改，我仍是有機會休息一下，又導又演，我就連覺都沒得睡了，各項壓力都太大了。」這次拍攝《神探大戰》後半的時間，就搞到眼睛嚴重發炎，靠精神支撐。

韋家輝表示太常和劉青雲合作，兩人有好交情，私下也常吃喝聚會，「杜琪峯喜歡熱鬧，大家一起吃飯談天，劉青雲也是其中1個老朋友。」在他眼中劉青雲很正氣，「他演戲是很古靈精怪，但那麼多年來，大家都沒看過他負面的新聞，就是個敬業樂業的演員。」

而劉青雲在拍攝現場的態度，更讓韋家輝讚不絕口，「他永遠坐在導演附近，有時這場戲不需要他，他也是隨時在現場準備，他已經是個影帝級的人物，但只要導演一喊他，他就在旁邊了，真的很難得。」電影19日上映。