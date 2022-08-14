由於經不起外界質疑與炮轟，也擔心中華大學學倫會審查結果讓情勢雪上加霜，讓自己成為綠軍兵敗的第一張骨牌，林智堅終於退出桃園市長選舉，此舉雖讓民進黨解套，但國民黨已下一城，各黨選戰策略也必隨之微調，才能因應下階段更激烈的攻防。

就民進黨來說，林智堅退選確實產生大衝擊。第一，針對蔡英文「全黨挺堅」的號令，黨內意見分歧，「知識綠」根本挺不下去，雙北參選人陳時中及林佳龍被問到此問題時，只能四兩撥千斤、語帶保留講得「禪意滿滿」，就是說不出「相信或力挺林智堅」的明確論述，黨內已有內部衝突、甚至割裂的情況。第二，小英權威受明顯衝擊，號令無法被貫徹，最後只能落個「換堅」結果，當然衝擊其治理權威，若年底選得不好，主席的位置難保不會被逼宮。第三，陣前換將、兵家大忌，全黨氣勢受影響，面對藍軍持續猛攻，只能被動因應。

或許是評估到以上的衝擊，民進黨很快就變換戰法，集中火力直攻國民黨副主席夏立言出訪對岸，回到「抗中保台」基調上，畢竟這是民進黨最熟悉的操作，還能和中共軍演及裴洛西來台、台美關係堅若磐石的有利議題與政績結合，鞏固基本盤，進而抵銷林退選所帶來的負面陰霾，反守為攻。

至於國民黨，或許仍沉浸在林智堅退選的勝利喜悅中，可能進一步將炮火對準其指導教授、國安局長陳明通，希望再下一城，此雖無可厚非，但林退選、鄭運鵬立即補位，民進黨已然變陣，除非民調續跌，不然再撤換陳明通的可能性極低。基於此，續攻論文案雖有利基，但邊際效益遞減卻是合理邏輯，國民黨仍應強力回防綠軍對夏立言訪陸的攻擊操作，避免對手的策略發酵。

同時國民黨應該另闢戰場，除攻擊民進黨的施政缺失外，一方面要強化六都連動戰略，特別是新北侯友宜及台中盧秀燕的「大母雞效應」，進行拓票；另方面建構以台北市長參選人蔣萬安、前主席江啟臣、具戰力的羅智強等中壯派合體的「蔣啟強連線」，訴求鞏固基本盤。畢竟許多藍軍支持者對朱立倫的領導及作為已意興闌珊，若沒法給他們看到未來的希望，藍軍選票要回流都大有懸念。

最後看民眾黨，林的退選給了其絕佳機會，就是以新竹市長參選人高虹安為主、可能成形的「女力鐵三角」。畢竟因林智堅選桃園，才有子弟兵沈慧虹選新竹市長，林倒了，沈必頓失依靠，加上其政治魅力、能量及知名度不夠，勝選機率愈來愈低。反之，形象定位明顯、善於空戰的「科技立委」高虹安勢必明顯獲利，勝率也拉高，進一步還可以藉其能量的外溢效果，一併拉抬同黨的參選人台北黃珊珊與桃園賴香伶。

而這「女力鐵三角」不只對民眾黨年底選舉有火車頭效應，也能助柯文哲取得2024總統大選的新竹灘頭堡，更能牽制國民黨的張善政及蔣萬安，產生關鍵影響力。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）