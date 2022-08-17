我原寫的這段故事如下：

她於民國103年9月27日病逝，彌留時一直喊著丈夫的名字，給她打嗎啡她也推開。在她爸爸紀念館開幕時，她說她要感謝其夫：「來生我還要做他的妻子。」

她講了很多她的故事給我聽，我寫了一短文記其一部分，我用了「金向琳」這個名字，不想把她的家世寫出，當時是這樣寫：

「這是千千萬萬家庭故事的一個，只是這個主角是一個政界名人，他被崇甚高，此文可當燈謎來猜猜是誰。文是其女兒所述，有史有情。」

此文後有解謎。

她是這樣說的：

我姊姊從來不認我，結果還是我給她送的終。

我與姊姊同父異母，我父親有名望，但他的家事一直處不好，為友朋所嘆議。我小時也怨母，妳那麼美好，為何嫁我父做小，名不正言不順。雖父親最愛我，但我為母抱屈，也覺得如此丟臉，在學校抬不起頭來。後看父母恩愛逾恒，長大對感情瞭解，也接受了。

小時同媽媽到王伯伯家打牌，他們家也是兩個夫人，是對姊妹，相處和樂。我就想，那時代這樣的事還不是很多，只是我們家兩個母親互不喜歡就是了。

我爸有個最好的朋友湯伯伯，也是我的乾爸爸，對我極好，他也是兩個太太。他的二太太還是我小時玩伴，我都喊她錢大姊，但到台灣就成了湯太太。我爸帶我去湯伯伯家，我就不願，以前是錢大姊，現在要我叫湯媽媽，彆扭，我叫不出口。

（照片：作者郭冠英提供）

不久湯伯伯病重，要到美國開刀，但湯伯母住美國，湯伯伯要帶錢大姊一起去，湯伯母不肯，湯伯伯只好去日本，結果死在日本。我爸聞訊大哭。湯伯伯死得早。

以前，湯伯伯就住我家大對門，中間隔個稻田。湯伯伯女兒與我住另個家的異母大姊姊要好。她們比我大，有天到我家前來罵我，還帶她弟弟到我家丟石頭砸屋瓦。

我氣死了，去乾爸那告狀。湯伯伯叫女兒出來，啪的一耳光，我嚇壞了，我沒見乾爸發這麼大的脾氣，他以前在我面前都極慈祥。

後來乾爸還拿冰箱的木瓜給我吃。當時冰箱少，我不喜木瓜味，但一冰鎮，從未吃過如此甜美水果，一直記得。

當天我爸知道我姊姊來家鬧，也把她與弟弟打一頓，我姊姊就更恨我，後來從不與我來往。我也驕縱，自恃父寵，性格直橫，因此大媽家人也不喜歡我。

我們家兄姊眾多，有的也遭不幸，有的行為可議，我要維持父親的名聲，為此憂嘆。

我這姊後來到美國，住佛羅里達州，我從不知。我做任何家族有關之事她都反對。十年前有日我接到一男子電話，說是我姊夫，姊姊病重，要他與我聯繫，說姊對以前事後悔。我就接納此人，還把家族事也請他參與，也不疑為何姊還是不與我談話。後他告訴我他與我姊結婚，也沒小孩，就世界各地遊玩。此男人已結了3次婚。

最近我又接此男人的兒子電話，說其父入獄了，交代說要把我姊姊的骨灰交給我，叫我葬在父親墳旁。原來我姊早已病死了，他冒領姊姊的養老及重病照養金，又騙其他的人，十年來累積有百萬美金，現東窗事發，被人告發，會判重刑。

他已80歲，不可能活著出獄，故對其子交辦後事。他說在父墳旁邊隨便挖個小洞放就可以了。我想哪能如此草率，還得做個儀式立個碑才是。我現在又要把此男人剔除在家族董事會之外。

他兒子攜來骨灰，我還得辦出國手續。美海關怕是販毒或走私，還開罈仔細查，問我話。說她死了那麼久了，為何要移回台灣？滿腹狐疑。折騰半天才放。我帶回台灣則毫無阻攔，順利入境。

他子已40歲，幼見父母離婚，與父不來往，也對婚姻畏懼，現說看我婚姻如此美好，與夫相愛，他也想找個人結婚了。

我這恨了我一輩子的姊姊，現在倒是由我來給她下葬。

我母親深愛我父，連我父寵我她都不悅。後我有對象，是一軍人，我母瞧不起，一直反對。後是我父，那時他已在獄中，對我母說：「妳一直說她是我的女兒，那妳就不要管，我讓她結婚。」

後反而是我丈夫對我母最好。我父死了40年，這女婿一直照顧我母，比兒子都孝順。

後我母在人行道上等過馬路，被一計程車撞上，救回一命，但必要坐輪椅。

以前我母親愛美，出去都要化妝兩小時，我要推她出去洗頭，她不願，說不願再見人，也不想活了。

那年我回台灣陪她3個月，過了一個新年，她就不肯吃東西，說要去見父親，藥都吐掉。後插管，我回美國後，醫生來電說要拔管了，就等妳回來。我訂好了機票，就在回來前兩天，我父親忌日那天，她走了。她早已昏迷，怎會記得這一天？怎麼就等這一天？

我一直想，我媽會不會遇到我爸？有天做夢，夢到他們在一起。我好快樂。