論文抄襲案經檢舉而爆發，從台大作出確認抄襲並撤銷學位之決定，到被檢舉人最終宣布棄選桃園市長；即便中華大學尚未作出決定，全案似已接近尾聲。然而這場歷時月餘的論文風波，不單僅是選戰中的一場戰鬥而已，它更是台灣民主體制未曾茁壯成熟即已積重難返的病症表現。究其病因，至少有以下三項。

首先，提及論文事件，最常見的一種病因分析是文憑形式主義，宣稱台灣社會普遍過於迷戀文憑，才導致假留學洗學歷，假進修買文憑，乃至論文抄襲等事件頻傳。基此分析，解決之道應是改正或甚至放棄文憑形式主義。這種「文憑有害論」或「文憑無用論」的說法甚至外延擴散到教改領域，認為文憑掛帥也造就令多數人討厭的明星學校與導致考試主導教學。事實上，文憑與證照等形式憑證是降低交易成本，促進效率與提升安全的資訊揭露工具。否認它們存在的必要性與價值，根本違逆現代社會必然高度專業分工的發展趨勢。

其實問題並不在文憑或證照，也不在升學主義或明星學校。哪一個現代文明社會可以不需文憑或證照？不用說到人，單單就我們所食所用之物，從組成成分標示，有機憑證，檢驗證明，產地履歷到節能或安全標章等資訊揭露，都是為了改善生產者與消費者間的資訊不對稱。同樣的，選民與候選人間也存在嚴重的資訊不對稱問題，當然需要文憑與證照等形式憑證以改善此問題；故問題不在形式憑證本身。那問題在哪裡？

如果候選人皆有良好的文憑或證照，何必洗文憑或買證照？真正的問題是：一流人才或菁英不願從政，多數候選人是二、三流人才，或根本不是人才；不論是黑道透過學歷漂白，還是庸才透過文憑升級而假扮菁英，才是論文抄襲案的真正病因。換言之，我國民主選舉已因劣幣驅除良幣而不斷沉淪，需要學歷漂白或文憑升級美化的候選人俯拾即是。庸才充斥政壇與執掌國家權柄既是我國民主致命的病因，也是論文案的真正根源之一。

其次，高等教育供需市場嚴重失衡，導致各大學為了存續而飢不擇食。不僅在職專班或各種進修班次林立，連大學錄取率在幾近百分之百的情況下，都還有上萬名缺額。不論是碩士班或學士班，校方都是「只怕不來考」，而學生們則率皆「不怕考不上」。在此情況下，高等教育如何維持其應有之專業要求？然則，市場失衡僅是結果，其原因是「狂設大學」。而對於狂設大學如此明顯荒謬的錯誤政策，政客提倡，選民買單；沒有一個政黨或政客因此錯誤而被課責。選民無知且短視近利，政客無能且不負責任，這是我國這種既膚淺又致命之民主運作的最佳寫照，同時也是此論文案的另一根源。

最後，「政學兩棲」成為另一個眾人批判的焦點；其實這種關注也是見樹不見林。真正的問題是政治全面滲透學術，政治直接主導或建構學術，學界完全失去其應有的自主性與獨立性。有的人在學界與政界之間來去自如，時而學者，時而高官。有的人身在政界卻能號令學界，官大學問大；一旦掌握公權力與國家資源，學者對其皆得卑躬屈膝；或至少對其惡行以學術中立為名，視若無睹，靜默不語。有的人身在學界，卻以政治支撐作為其之所以能在學界飛黃騰達的唯一本錢，然後與政界遙相呼應。時而以學術菁英的地位指點江山，主導政策方向；時而以社會良心的身份捍衛特定政黨或政客之私利。政黨與政客透過國家資源控制學界，諸如教育部對大學的各種補助與獎勵，以及各種行政監督；科技部透過各種計畫補助羈縻學者，並主導研究方向；行政院各部會與地方政府，乃至國營事業機構及其他政府外圍組織，更有無數的委託案與審查案餵養學者，培養代理人與效忠者，並形成學界派閥。從院士、總統科學獎、國家講座、傑出研究獎到各校之講座教授，特聘教授等各種學術頭銜，不過就是政界與學界派閥對學術名器與各種資源的權威分配結果。在此背景下，政客透過政治資源與力量換取其所需要之文憑或證照，不過就是政界與學界投桃報李，互換有無的日常，實不足為奇。如果僅著眼於個案與學倫問題，而看不到民主化之後政界全面腐蝕學界的殘酷事實，不過就是不見輿薪的寫照而已。

過去威權體制時的學術權貴當然也都是政界的侍從，不過因欠缺民主正當性而使威權政權被認為帶有邪惡本質，導致這些政界奴僕因缺少幾分底氣而不敢大肆張牙舞爪，更遑論敢於公然指鹿為馬，睜眼說瞎話。而威權政體本身也正因欠缺民主正當性而更須道德包裝與法治補強以維繫政權，故不會輕易動搖道德與學術良知之底線，更少敢於真正跨越紅線。多數與政界保持距離，不替威權服務的人，日子雖然過得平淡，卻還能維繫尊嚴。然民主化之後，政權不再被視為本質邪惡，選票直接決定學術專業、道德標準、是非與真相。各種政治正確的系所與學術專業在公立大學蔓延開來，各種政治權力可以控制或影響的機構、獎項、出版品與計畫標案俯拾即是。其結果是：政界完全滲透學界，學界之專業良知與自主尊嚴喪失殆盡。

民主化無疑是國人最為自傲的成就，民主亦是我們自以為是堅定不移的信仰。只是，在成就的表象之下，潛藏多少致命的病灶；在信仰的宣揚之下，夾帶多少惡性的欺瞞？論文案只不過是我國民主體制正逐步走上崩解與衰亡的表徵。只看個案，鋸箭療傷，只怕阻止不了死亡！（作者為教育工作者）

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