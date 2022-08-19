美國眾議院議長裴洛西日前訪台，帶來了中共商攻武嚇與環台軍演，繼而北京發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，進一步公開其逼統路徑。可謂我們開門揖「裴」，結果引「共」入室。

裴洛西訪台效應，坊間大多認為對我有害無益。事先美國行政部門高層對該訪問亦不表贊同，但我政府舉棋不定，完全處於被動，任憑裴洛西個人好惡行事。結果中方強烈反應並非意料之外。然後我政府高層與外交部門再「循例」高調譴責對岸，更在意料之中。

這一套連續劇碼，這些年來不斷上演，國人已經看得麻木。但是值得警惕的是，此事顯示台灣的深層病灶：「自卑」的外交做法與「自大」的兩岸政策！

民進黨政府自認國際地位不如人，在對外舉措上常以自卑悲情求取國際同情。其實外交逆境並非今日才有，早年台灣爭氣躋身「四小龍」時，因為國際情勢被逼孤立，可謂非戰之罪。即便如此，仍有外交部長因為斷交請辭下台，以及民間慷慨捐輸的全國團結敵愾景象。遑論兩蔣時代更有「敢向美國說不」的前例。

民進黨執政多年，前述有風骨與志氣的例子蕩然無存。尤其將其最擅長的「網軍治國」模式，居然移植到專業與嚴肅的外交及兩岸事務層面，淪為「網紅化、小編化」的淺碟做法。例如：坐視網軍羞辱世衛組織秘書長，事後甩鍋不承認；拜登總統的狗死了，蔡總統親自在推文中弔唁，卻未聽說接到拜登的回覆。

可是遇到該發聲之時，卻又偃旗息鼓。裴洛西訪台之前，全球跟著緊張，各國紛紛表態。身為主角的台灣，除了外交部囁嚅「並無所悉」兩句外不敢正式對外回應，連美國媒體CNN都覺得奇怪。

雖然我國對該事宜保持低調，但是難得台灣變成國際矚目中心，我國仍可把握機會發聲，酌予不卑不亢的回應。連這種外交基本功都不敢做的前提之下，裴洛西訪台期間，我方接待之禮遇及層級卻創亞洲各國中之最高。可是相對於韓國總統及外長「基於國家利益」託辭不見裴洛西，兩國的外交身段高下立判。幸好裴洛西來台為晶片遊說時，在總統午宴上被張忠謀回嗆，總算挽回了一點台灣的起碼尊嚴。

裴洛西離台後共軍對台軍演之規模空前罕見，美方保衛台灣的方式卻屬守勢。我政府除了高調譴責中共外，未敢對台美「堅若磐石」關係的期許多置一詞。再度驗證了我外交當局的平日對外發言，擅長「謾罵中國…」與「感謝x國…」；碰到關鍵性議題時，卻常常自宮話語權，毫無其夸言的獨立自主性可言。

對照上述的「自卑外交」，我們在兩岸關係方面卻是自大到不行。中國確已成為台灣在國際間的首要威脅，可是由於雙方實力懸殊、近在咫尺，我們就必須深謀遠慮、以智取勝，而不是意氣之爭。可是近年來民進黨的對中政策已經毫無理想性；其成員競相挑釁大陸、刺激反彈，希望藉之收割選票利益。甚至有時吃相難看，類似多年前某電視廣告詞「只要我喜歡，有什麼不可以」！

季辛吉在其新書《Leadership》中再次呼籲美國對付中俄方面「平衡」（Equilibrium）的重要，而台灣在應對美中二強方面，已嚴重失衡。上述自卑與自大的行為是缺乏自信下的淺碟反應。「拜習會」即將舉行，在美國期中選舉與中共二十大之後，美中關係勢將回歸競合與溝通的常態，我方近年來「附隨」美國的種種失格舉措，屆時將何去何從？

前述廣告詞因為太具爭議性，上架未久後旋遭下架。「這個政府」呢？民進黨的自大與自卑舉目皆是，缺乏的是民主政治上的「自重」與外交上的「自信」。（作者為前大使、國立清華大學副教授）