一個民主國家的司法體系是否健全，南韓與台灣比較就可明白。18日，法務部長韓東勳向尹錫悅總統提名最高檢察廳次長李沅石出任新任檢察總長。

在南韓檢察總長的產生過程非常嚴格。首先，法務部邀請法律系教授、律師公會律師等各界人士組織「檢察總長候補審查委員會」，經過數次開會討論，這次從9名候補先選出4人，送交法務部，由部長提名其中1人呈報總統任命。不像台灣，由蔡英文總統1人欽點就通過。

南韓重視檢察官。不論檢察官職位大小，均由總統任命。相對地來說，總統對檢察官的影響力也大。例如，文在寅前總統執政5年期間，有一批「拍馬屁」檢察官突然升官。尹錫悅上台後，目前這些人中有的已自行辭職，另一批人則「下放」偏遠地方或「閒置」中。其中，因涉包庇文在寅的案件，檢察官正受檢察官自己人的調查。

尹錫悅任職檢察官時，不僅曾偵辦過3位前任總統盧武鉉、李明博及朴槿惠弊案，也包括三星等大企業負責人如李在鎔。因此，尹錫悅得罪不少有權有勢的人。至今，尹錫悅回想起來不後悔，只要自己「乾淨俐落」。迄今，反對「民主黨」國會議員每天攻擊尹錫悅，全篇一律都是「空話」而已，找不出任何「瑕疵」。

有什麼樣的前輩檢察官，就有怎麼樣的後輩。近日，檢察官搜索前青瓦台國安室長徐勳（已逃亡美國不歸）、前國情院長（相當台灣國安局長）朴智元及前國防部長徐旭住宅，將手機、電腦資料等帶走，進行詳細調查。一般來說，這個調查結束，下一個目標就是文在寅前總統。

3人都事涉北韓業務。文在寅的機密文件，包括「文金會」時，在板門店散步橋上親送給北韓領導人金正恩的隨身碟內容等潘多拉箱子必需要公開，給南韓人民一個清楚交代，不可馬馬虎虎。這是尹錫悅擔任26年檢察官生涯的作風。

有趣的是，南韓媒體稱尹錫悅18名內閣人事中，最成功也是最令韓國人稱讚的人是法務部長韓東勳，不僅英語流利，並且「漢字」水準頗佳。他1人可敵168名反對黨國會議員。俗話說，「一字千金」，韓東勳以「中」和「等」一字之差，戳破民主黨透過多數席次優勢強行通過的刑事訴訟法（檢察官僅能辦腐敗與經濟犯罪法）案。韓東勳以總統行政命令方式，將檢察官偵辦的6項業務完全「起死回生」，令人拍手叫好。

說實話，林智堅碩士論文抄襲案件，如果發生在南韓，檢調早已主動介入調查，尤其，國安局長陳明通涉及，不算小事。倘若司法都「大事化小，小事化無」，台灣人民對檢察官和法官的信賴，恐怕全部泡湯了。

蔡英文總統不僅對自己的倫敦大學博士論文門，至今沒有「下落」，也不給人民一個清楚交代，作為總統，把司法權力裝進自己口袋，欲所不為。

南韓的例子告訴我們，台灣不能不改變，只有透過民主的選舉，台灣人民才能敲醒檢察官和法官，追求屬於自己的明天和希望。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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