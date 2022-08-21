美國眾議院議長裴洛西訪台，北京認定是對一中紅線的嚴重挑戰，決中斷多項中美合作計畫，兩國互信短期內將難以恢復。解放軍並對台展開軍演行動，大幅壓縮台灣國防空間，另宣布對台灣食品、農漁產品進口限制，制裁部分企業。軍演結束後隨即提出《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，相較1993年與2000年兩份白皮書，這次主軸從反獨轉向更加大力度於促統，並且對未來統一後台灣的自主空間更為限縮。

和平或戰爭的決擇

在如此匆促的時間內，同時展現對台軍事、經濟與政治的一連串大動作，絕非倉促隨性的急就章，而是早有所圖的長遠規畫，只是利用裴洛西訪台的機會順勢而為，展現強烈的統一決心與充分準備。此後，中美之間以及兩岸互動進入新的階段，美國如果持續打台灣牌，台灣持續往台獨方向發展，可預見台海將更為波濤洶湧，難以太平。

區域緊張引起周邊國家不安，除日本譴責中共外，其餘多不願意表態。新加坡候任總理、現任副總理兼財政部長黃循財接受彭博社專訪時憂心，台海局勢十分危險。多位西方觀察家示警，中美衝突的可能性急遽升高，彷若第一次世界大戰前夕。去年4月英國《經濟學人》期刊就以「台灣是世界上最危險的地區」作為封面文章，指出台海若發生戰爭將引發世界性的災難。裴洛西訪台美國內部也有不同的聲音，主流媒體以社論或專家投書表達反對之意。俄羅斯對台海問題積極表態，更牽動東北亞乃至歐洲的國際局勢，可見台灣問題的敏感性與複雜性。台灣如果持續走向台獨，而招致戰爭，恐怕很難引起國際的聲援和同情。

台灣到了和平或戰爭的選擇時刻，國人不禁要問，政府準備好了嗎？有清晰的戰略方向嗎？遺憾的是政府除了粉飾太平外，不見有任何對策與積極作為。台海危機已經讓外資卻步與猶疑，更危險的是，美國以此為由正在移走我們的護國神山──台積電。台灣面臨軍事、經濟、外交的全面性危機，到了必須調整國家對外戰略的時刻，要提出一套既能凝聚內部共識，又能保障國家利益，且被相關利益方乃至國際社會接受的對外戰略。

新加坡是最好典範

蔡英文執政6年，台灣內部政治、兩岸實力對比與美中關係都出現劇烈改變，「抗中保台」更讓台灣陷入戰爭危機，馬政府「親美、和陸、友日」已不足以因應當前台海現狀。依據國際與兩岸新現實、地緣政治、歷史脈絡、族群關係與經濟利益，台灣最佳戰略應是三親──親陸、親美、親日，維持與三方的親近與友好關係。多年來，在民進黨的宣傳與論述的影響下，社會習慣性地以二分法看待台灣與這三者的關係與互動，親美親日成為抗中保台的唯一保障，親美親日就是友中和陸的對立面。但實際上，無論從歷史、文化、社會、經濟與安全等各方面來看，我們都不可能擺脫其中任何一者，一面倒向其中一方。親美日不必然等於反陸，也未必真能保台。賴清德不也提過「親中愛台」的說法，三親並不矛盾。

地緣與歷史造成台灣的多元性，國家戰略必須反映出這樣的多元性，對內可以促進族群和諧強化共識，對外可以平衡大國關係確保國家利益與安全。這絕非不可能的癡心妄想，新加坡就是最好的典範。新加坡雖然有超過7成的華裔人口，但是考量內部族群關係與國家安全，在語言政策與國家符號的選擇都十分慎重，對於大國平衡之術也嫻熟老練，在強國環伺、大國競逐中，仍能維持超過半世紀的繁榮。大陸實力日漸壯大，台灣的時間不多了，期待2024年有志於大位者能放棄抗中保台的危險套路，以三親為原則，提出具有前瞻性、自主性、負責任的國家戰略，致力於社會和諧、台海和平。