美國政府經常宣稱她的中國政策是以三個公報為基礎，現在北京對台灣也有了三份白皮書，即1993年8月的《台灣問題與中國的統一》、2000年2月的《一個中國原則與台灣問題》，以及今年8月的《台灣問題與新時代中國統一事業》。台北學界及媒體看到最重要部分是中共「不放棄承諾使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。」的警語，以及不提過去曾出現「一國兩制」下「不派軍隊和行政人員駐台」的承諾。

這是從台北的角度來看，當然注意到切身相關的問題，但我們也不能忽略北京如何看待華府在兩岸關係中的角色。照理來說，如果中共認為兩岸關係是國內問題，美國應該沒有角色才對，但事實上兩岸關係就是美中台三邊關係的一部分，因此美國必須被納入討論。

1993年《台灣問題與中國的統一》有關台灣問題由來的部分，已將國共內戰的延宕怪罪於美國對蔣介石政府的支持。隨後，原已被美國放棄的遷台國民黨政府，又因為韓戰緣故，和華府簽署《共同防禦條約》，直到大陸取得聯合國代表權、尼克森訪問中國並簽署《上海公報》，以至於1979年建交後，雙方關係才正常化。接著，這份白皮書指出美國國會通過的《台灣關係法》，讓華府可以「繼續向台灣出售武器和干涉中國內政，阻饒台灣與中國大陸的統一」，因此台灣問題未能解決，美國政府是有責任的。

2000年的《一個中國原則與台灣問題》沒有提到內戰時美國的立場，但仍對韓戰後美國企圖推出「台灣地位未定論」、策動「雙重承認」及製造「兩個中國」等動作，有嚴厲的批判。此外，北京政府認為既然美中關係已正常化，華府就當切實執行兩國間的三個公報及美方承諾，僅與台灣發展文化、商務、和其他非官方關係，且應反對「台灣獨立」、「兩個中國」及「一中一台」。再者，這份白皮書雖未明指美國，但反對任何與其建交的國家「向台灣出售武器或與台灣進行任何形式的軍事結盟」。最後，北京承認「台灣問題是中美關係中最核心、最敏感的問題」，因此對當時眾議院通過的《台灣安全加強法》做出強烈的回應。不過，此案未通過參議院，當然總統也未批准，因此並沒有成為美國的法律。

本月推出的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，省去了美中建交前的歷史部分，但對於美國的批判是更直接、更具體。首先，它指出，以美國為首的個別國家一些勢力與台獨分裂勢力沆瀣一氣，妄稱聯合國2758號決議沒有處理台灣的代表權問題，炒作非法無效的《舊金山和約》，無視《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法律檔，鼓吹「台灣地位未定論」。同時這些國家宣稱支持台灣「有意義地參與聯合國體系」，其實質是企圖改變「台灣是中國的一部分」的地位，製造「兩個中國」、「一中一台」，實現其「以台制華」的政治目的。

最後一項的「以台制華」是先前所沒有的，充分反映北京視台北為華府的馬前卒，是圍堵中國的工具。隨後這份文件對此再說明指出，外部勢力干涉是推進中國統一進程的突出障礙。美國一些勢力出於霸權心態和冷戰思維，將中國視為最主要戰略對手和最嚴峻的長期挑戰，竭力進行圍堵打壓，變本加厲推行「以台制華」。

在北京的認知中，美國「虛化、掏空一個中國原則，加強與台灣地區官方往來，不斷策動對台軍售，加深美台軍事勾連，助台拓展所謂國際空間，拉攏其他國家插手台灣問題」；隨後白皮書特別強調「美國的一些反華勢力以所謂自由、民主、人權和維護以規則為基礎的國際秩序為幌子，刻意歪曲台灣問題純屬中國內政的性質，企圖否定中國政府維護國家主權和領土完整的正當性與合理性。」北京認為這就是「以台制華」，企圖阻止中國的統一大業，因此必須「徹底揭露和嚴正譴責。」

這份文件總共有6次提到「以台制華」，4次直指美國就是背後的推手，顯然北京對美國的「陽謀」已到了忍無可忍的地步。另外裴洛西前腳剛走，北京就指出美國反華勢力以自由、民主、人權為幌子，插手台灣問題，針對性非常明顯。或許是因為這份文件，後續美國參議員馬基(Ed Mackey)的訪問團就比較低調了。(作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員)