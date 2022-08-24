資深媒體人周玉蔻2020年發表「中天在台灣就是紅色媒體」、「中天背後是共產黨」等不實言論，因違反與旺旺中時集團之前達成的和解協議，旺中集團提告請求賠償違約金，台北地方法院日前判決周玉蔻應賠280萬元。

另一方面，2018年12月作家洪博學在媒體上刊文誣指，中天電視台以每個月500元收看費為代價，換取小吃店開店時只能看中天新聞。日昨台北地院判罰洪博學2.5萬元。

儘管這兩案都還可以上訴，不過，台北地院的判決終究是還了中天一個清白，只是這樣的賠償與中天集團的損失實在是不成比例。

2020年11月18日NCC下架中天新聞台，理由五花八門，但不可諱言的是，包括前述兩起誹謗案等各種不利中天的言論，讓中天的公正性與社會形象蒙受重大傷害，直接、間接促使中天遭NCC不公平且不公義的關台處分。

有人估計，2年來中天電視的營業損失至少在2.5億元以上，遑論商譽受損更難以計算，然而公然說謊的名嘴和作家受到的處罰僅如此戔戔之數，讓人感嘆，正義真的來得太慢了。尤其，周玉蔻2017年就曾因不實言論遭旺中集團提告，一犯再犯顯示其故意及惡意。究竟是誰給了這些名嘴這麼大的膽子，信口開河、隨意誣衊他人也毫不在意？

NCC近日本預備強推《數位中介法》，有人點破此法的用意乃在繼續追殺已經轉戰網路且頗獲好評的中天新聞。目前NCC被迫暫時收手，然而，從蔡政府以國家機器唱和親綠媒體和1450網軍打擊異己、控制言論的劣行來看，《數位中介法》捲土重來的機率很高。期待司法的判決能讓這個為所欲為的政府稍加收斂。