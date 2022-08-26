錼創科技-KY（6854）26日盤後公布第二季財報，儘管呈現虧損，然而雙率的赤字幅度銳減，第二季毛損率銳減至3.72％，為單季新低紀錄，第二季虧損亦收斂至1.07億元，每股稅後淨損1.06元，虧損數字遽減。

累計錼創科技上半年僅虧損2.25億元，較去年同期收斂56.36％，累計上半年每股稅後淨損2.23元。

KY公司財報公布截止日為本月31日，錼創因剛開始公開發行，有 財報公布的緩衝期，該公司25日才公告今年第一季財報數字，累計今年第一季營收8,229萬元，年增482.83％，第一季本業虧損（營業利益）1.71億元，較前一年度同期虧損2.58億元相較，銳減33.5％，第一季歸屬母公司業主淨損1.18億元，也較前一年度同期大幅收斂52.6％，單季每股淨損1.17元，

26日錼創科技再公告上半年財報，仍處於虧損大幅度收斂的趨勢上，其中毛損率改善幅度驚人，第一季毛損率已較去年同期改善335個百分點，第二季毛損率更進一步銳減至3.72％，相較於去年同期的負168.59％，改善164.87個百分點，也較第一季毛損率27.64％大幅改曬，第二季的毛利率表現優於預期。

由於錼創2021年每股淨損14.14元，仍虧逾1個股本，稅後淨損12.18億元，以第一季虧損僅1億多元推估，法人預估，錼創今年度的赤字仍會朝大幅度銳減的方向走。

錼創科技董事長李允立在上市前曾表示，錼創是技術型的公司，但是獲利不會侷限於產品本身，NRE、技術授權以及不同的商業模式均是收入來源之一，李允立也預估，錼創可望在2023年底之前甚至更早，挑戰單月損平，2024年可望有亮麗的獲利成績單。