勞動基金回神，7月回血1524.9億！據勞動部勞動基金局今天公告指出，勞動基金截至今年7月底止規模達5兆4315億元，並指出7月全球金融市場略為回穩，單月勞動基金收益數較6月回升1543億元，為基金運用局成立以來第4高，但截至今年7月底評價後收益數為仍虧損2912.4億元，收益率為-5.65％。

其中，新制勞退基金規模收益率-5.78％、虧損1912.5億元，勞保基金規模為 7898 億元，虧損457.1億元；此外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4590億元、虧損233.8億元，受農委會委託管理的農民退休基金規模為60億元、虧損1.2億元。

勞動基金運用局指出，7月初在全球疫情及通貨膨脹持續高漲下，金融市場仍呈現下跌走勢，7 月下旬美國聯準會(Fed)於利率會議決議維持升息 3 碼，未再加速升息，並表示目前沒有跡象顯示美國經濟衰退，帶動全球主要股票及債券市場小幅反彈。

基金局說，面對金融市場大幅震盪，以長期投資角度多元投資國內、外股票、債券及另類資產，以降低市場波動，並在市場相對低點，擇優布局長期投資部位。

基金局表示，整體而言，全球經濟存在產業庫存調整、通膨壓抑消費、各國央行緊縮政策及地緣政治衝突等因素，經濟前景蒙上不確定性陰影，使得國際金融市場走勢震盪。勞動基金運用局將考量全球政、經情勢，依循資產配置計畫，逢低擇優布局長期穩健投資標的，持續審慎辧理各項投資運用，以維持基金長期穩健收益。

其中新制勞退為勞動基金部位最大部分，檢視其國內持股比率，電子產業達68.48％最高、金融保險則有14.02％次之，指數股票型基金（ETF）則以4.25％再次之。