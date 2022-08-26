蔡英文總統以民進黨主席身分，在中常會就《數位中介服務法》、柬埔寨詐騙事件及台南殺警案等3事表態，承認「要兢兢業業、隨時檢討」，但並未道歉，對提名論文抄襲的林智堅競選桃園市長，更略而不提。蔡英文面對一連串政治錯誤所造成的民意風暴，只是站在危機處理角度為民進黨選情止血，而不是真心反省、認錯，選民不能被她的文青語言唬弄。

立中介法 凸顯權力傲慢

《數位中介服務法》爭議、年輕人在柬埔寨遭輾轉販賣、台南殺警案、錯誤提名林智堅選桃園市長、陳時中選台北市長等事件，雖各有前因後果與爭點，但追本溯源都與「權力的傲慢」有關。蔡英文領導的民進黨政府，不再以「謙卑再謙卑」自我期許，反而成為失控的權力巨獸，肆無忌憚濫用權力。尤其蔡英文享盡權力魔戒的滋味，任期之末仍企圖抓緊權力，不惜沒收黨內民主與程序正義，以一己意志任性提名。貪婪與傲慢讓她犯下嚴重的錯誤，終將自嘗苦果，付出代價。

正如前總統陳水扁的批評，民進黨太貪，既要提名陳時中選台北市長，又要他坐在部長位子上，還要繼續當防疫指揮官，結果是「踏著近1萬具屍體進軍北市府」。如果他是蔡總統，一定早早讓他離開指揮官，更不會找在外面跟人家偷生孩子的人（編按：指王必勝）接指揮官。言下之意，蔡總統提名與用人全無章法。

蔡總統何止提名陳時中全無章法，提名林智堅更是識人不明、知錯不改。林智堅的台大、中華大學兩本碩士論文抄襲，第一時間事實就非常明顯，蔡總統卻選擇袒護，還動員大內宣企圖打擊追查真相的社會良知，一直到台大發動調查，民意逐漸沸騰，才不得不改換提名人選。但蔡英文、民進黨、林智堅仍企圖硬拗，不肯道歉。

《中介法》凸顯的「權力傲慢」更讓人不寒而慄。民進黨以民主進步為號召，掌握政權後卻恣意侵犯言論自由。關掉中天新聞台，電視新聞頻道一片綠油油，大內宣如虎添翼，讓蔡政府食髓知味，企圖進一步管制網路新聞，以嚴刑峻法讓台灣只有民進黨一種聲音。

蘇貞昌院長解釋，NCC制訂本法是因為過去曾發生私密、隱私照片外流，違反兒少保護的惡劣資訊和假消息氾濫，他的說詞連三尺童子都不會相信。首先，《中介法》的授權包山包海，任何法規主管機關都可向法院聲請「資訊限制令」，48小時內將言論下架，並可以先行命令業者加註警示，目的顯然不只是為保護兒少與隱私。更可怕的是，政府要出資25億成立網路平台管理專責機構，網路平台是工程技術，無需管理，擺明是要管理平台上的「內容」。草案第46條到55條，通通都是罰鍰，罰金從5萬到500萬，萬一通過立法，新聞平台業者會被管死。

全民覺醒 別成平庸之惡

NCC如此囂張，是吃定背後有蔡英文、蘇貞昌撐腰，讓人想到中天關台事件。2018年九合一選舉民進黨敗選，黨內檢討歸咎中天電視，立即對中天展開整肅追殺行動。首先製造輿論，逼迫堅持NCC獨立機關地位的詹婷怡主委辭職，陳耀祥接任主委後，取消了中天新聞台的執照，為民進黨立下了大功，從此陳耀祥心中只有主子的利益，才會制訂出《中介法》草案荒謬的條文。

中天新聞台為爭取法律應有的權利，提出若干訴訟案件，其中一些案件經司法審理後，已還給中天公道，還有更多案件在審理中。其中專欄作家洪博學妄指中天付費要小吃店只能看中天一案最具意義，證明中天關台第一擊，依據的就是假訊息，若深入追查NCC裁罰中天案件，當發現政治介入斧鑿斑斑。

是誰給了陳耀祥枉法的膽子？是誰縱容蔡英文、蘇貞昌沉溺於權力的迷障，認為自己可以超越憲法規範與人民意志？二戰前後流亡美國的德裔哲學家漢娜‧鄂蘭，以「平庸之惡」形容因平庸而成為邪惡的一分子，以此警惕人要有獨立思考與判斷的能力。從中天關台、《中介法》立法到執意提名陳時中、林智堅，再到殺警案與柬埔寨詐騙案政府的無能，在在提醒你我，不要成為「平庸之惡」的一分子。