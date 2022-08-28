前民進黨立委鄭寶清正式宣布參選桃園市長，再次替年底桃園選情掀起一陣波瀾。鄭寶清的參選，無疑是對民進黨當權派的一記當頭棒喝。選民正好可藉由鄭寶清的參選，看清過去民進黨強調清廉、改革、愛鄉土的黨魂，至今還剩下多少？

民進黨此次縣市長提名過程可謂爭議不斷！從一開始六都候選人全由黨主席決定，到後來甚至加入新竹市。整個提名作業不但被外界批評黑箱，也埋下綠營內部的矛盾與價值路線之爭。

雖說民進黨此次縣市長選舉提名作業都是經由選對會採民主機制決定，但實際上所有人再清楚不過，所謂選對會決定，也只不過是為了幫蔡英文一人的決定背書而已。在林智堅沒有爆發論文抄襲之前，以蔡英文為首的當權派，必定認為勝選、延續執政才是當前首要任務，但在林智堅論文確定被台大、中華大學雙殺後，不但重創蔡英文的黨內領導威信，也讓內部的矛盾與價值路線之爭再次浮上檯面。

毫無疑問鄭寶清的參選，在是非價值與議題的攻防上，必定衝著民進黨與接棒參選的鄭運鵬而來，猶如現代版的官場現形記。但在選票的流動上，受衝擊最大的恐怕還是民眾黨的賴香伶。

畢竟，在單一席次的首長選舉中，討厭民進黨、不爽國民黨的選票，早在林智堅爆發論文抄襲風波，甚至更早前，就決定支持第三黨候選人。而鄭運鵬更非像沈慧虹是初次參選等級的候選人，鄭運鵬的選情再怎麼崩盤，仍遠勝於沈慧虹在新竹的狀況。賴香伶在桃園的資源跟知名度都有限的狀況下，鄭寶清的參選，勢必再次壓縮賴的參選空間，不但考驗賴繼續參選的意志力，也考驗著黨主席柯文哲與其他反綠陣線合縱連橫的智慧。

其次，鄭寶清的參選雖然可能打破鄭運鵬的人設與阻止中間選民支持民進黨，但不代表鄭寶清有能力裂解民進黨的基本盤，更不代表國民黨能不努力就有機會漁翁得利。4年前，蘇煥智也曾用同樣方法挑戰民進黨，但事實證明鐵桿綠是認黨不認人。在野陣營如果不整合，綠營只要守住基本盤，仍有獲勝的可能。

台灣的選舉，與其說是對政黨、政治理念的選擇，不如說是執政與反執政之爭。鄭寶清的參選，猶如一面政治照妖鏡，雖然照出民進黨的雙標與昨是今非，但同時也照出在野陣營人人想當老大、不願積極整合的政治現實。

若地方選舉的重要性猶如總統大選前哨戰，各政黨更應將地方選舉視為整合的試金石。如今論文門已激起民眾的反綠情緒，在野陣營不應再寄望不切實際的勝者全拿。退萬步言之，若地方選舉都無法整合，縱使有諸如侯友宜、柯文哲等政治明星，2024最後恐怕仍是綠營囊中物！

（作者為立法委員國會辦公室主任）