年底將屆，選戰打得如火如荼，什麼手段都使得出來，惡毒得連人家祖宗八代都刨了出來。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧質疑許淑華的父親曾經擁有黑槍、涉恐嚇取財及圍標工程，造成南投停滯不前，應該公開說明及講清楚。

許淑華的父親的確是更生人，但也坐過牢為此付出代價；許淑華本人戀愛時期也交過通緝犯男友，但這些都是過去式，掩蓋不了20年來她為地方的熱心打拚，民進黨坐過牢的多的是，抖出來可能都不好看。民進黨因為選情告急，就拚命打烏賊戰扒黑、潑糞，不僅對當事人、甚至牽扯80歲的更生人，這樣做對嗎？

無獨有偶，屏東一家網拍倉庫，因為請來的女員工配偶有毒品前科，員警三不五時就來找麻煩，要求老闆辭退該名女員工，還說可以幫忙介紹，不聽的話就要天天站崗，讓店家沒生意做。

奇了、怪了！什麼年代了還有連座法？兩個事件顯示，更生人動輒遭人起底，不僅個資無法受到保障，再者行為已付出代價，自己跟家屬難道就沒有謀職的自由、一輩子活在陰影之下？

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