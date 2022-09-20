國民黨朱立倫主席上任後，積極經營「親美」路線，不但於今年六月率團訪美，更在華府重新開啟國民黨駐美辦事處，宣示國民黨重視美國的決心。不過，就在美國眾議院議長裴洛西八月訪台後，國民黨副主席夏立言於上個月（9月）中共軍演時期，以維持兩岸溝通為由出訪中國大陸，使得國民黨原本宣示的「親美」路線，再度受到質疑。

事實上，我們究竟應該拉近與美國的關係，還是改善與中國大陸的關係？這是國民黨持續面對的難題。2020年總統大選後，由政治大學選舉研究中心所執行的「台灣選舉與民主化」面訪調查當中，曾針對美國及中國大陸，分別詢問受訪者：我國是否應該「全力與對方拉近關係」、「全力與對方保持距離」、或「維持現在這個樣子就好」。其中，全力拉近距離是＋5分、全力保持距離是－5分、維持現在這個樣子則是0分。換言之，該調查要求受訪者分別針對美國及中國大陸，在－5分到＋5分這個11等分的數線上給分。結果，美國獲得的平均分數是＋1.97，中國大陸的平均分數則為－0.17。顯然，一般民眾較希望與美國拉近關係，同時較傾向與中國大陸保持距離或至少偏向維持現在的樣子。

但如果我們以政黨支持者來看，如圖一所示，國民黨支持者對美國的平均分數為+1.06，但對於中國大陸的平均分數則為+1.84，比對美國還要高一些。相對地，民進黨支持者對美國的平均分數為＋2.92，對中國大陸的平均分數則為－1.57。換言之，國民黨支持者對於美國和中國大陸都傾向拉近關係，但民進黨支持者則很清楚非黑即白，希望和美國拉近關係，和中國大陸保持距離。至於第三大黨台灣民眾黨的支持者，對美國的分數為+1.87，對中國大陸的分數為+0.36，而無政黨傾向的獨立選民對於兩個國家的分數則為+1.58及－0.04，這兩類民眾等於介於兩大政黨支持者之間。總之，相較於其他政黨支持者而言，國民黨支持者較希望同時與美國及中國大陸拉近關係，兩種聲音不相上下。不過，近年來在美、中敵對態勢升高的情況下，這種「兩面都拉近」的政策偏好，自然使得國民黨領導高層容易顧此失彼。

今年底的九合一選舉是地方選舉，各個政黨在兩岸或是國際關係的立場，對於選民的投票行為影響有限。畢竟從過去的經驗看來，選民在地方選舉時，還是以現任者的施政表現、對於候選人的喜好程度、及對於地方發展的願景等，做為投票時的主要考量。不過，隨之而來的2024年總統大選，兩岸及台灣目前所面臨的大國關係，肯定會是重要的議題。過去總統大選時，雖然經濟發展一直是選民最關注的焦點，但2020年總統大選時，兩岸及主權議題的重要性就已有追上的態勢，即與經濟發展相比，兩岸相關議題在選民心中的重要程度已不遑多讓。面對目前美、中對抗態勢持續升溫及中國大陸更為強硬的對台作為，反對黨是否能掌握兩岸及台灣對外關係的主流論述，並整合支持者的政策偏好，將會是2024年是否會再出現政黨輪替的關鍵。（作者為國立政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授）

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